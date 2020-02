Veertien jaar cel geëist voor 'kille executie' in Haagse Schilderswijk

Tegen de 52-jarige Hagenaar Abdulaziz U. is veertien jaar gevangenisstraf geëist, omdat hij in januari vorig jaar zijn overbuurman Cahit Kilic in de Haagse Schilderswijk zou hebben doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie (OM) sprak voor de rechtbank in Den Haag over een 'executie op straat' en een 'enorme kilheid'. Beide mannen hadden twee dagen voor de schietpartij ruzie gekregen.

Volgens de verdachte werd hij bespied door het 48-jarige slachtoffer en had hij hem daarover aangesproken. Op 8 januari 2019 later kwamen ze elkaar ’s middags weer tegen in de Netscherstraat, waar ze allebei woonden. Ze kregen weer een woordenwisseling. Abdulaziz U. schoot de bovenbuurman twee keer in de rug en een keer in zijn buik. De laatste kogel zou hij afgevuurd hebben terwijl de overbuurman op straat lag. Vlak na het incident meldde de verdachte zich met zijn broer bij het politiebureau.

U. vertelde de rechtbank dinsdag tijdens de zitting dat hij had geschoten uit zelfverdediging. Omdat de overbuurman tijdens hun ontmoeting op 8 januari een plotselinge beweging maakte, trok U. zijn revolver en schoot. Hij had het doorgeladen vuurwapen in zijn zak, omdat hij na de eerdere ruzie bang was geworden van de overbuurman. 'Ik dacht: hij gaat wat met me doen.'

Confrontatie

Volgens de officier van justitie was er geen sprake van zelfverdediging, maar is het slachtoffer koelbloedig doodgeschoten op straat. 'Het slachtoffer is geëxecuteerd', zei de aanklager tijdens de zitting. 'Verdachte heeft uit boosheid gehandeld en zocht zelf de confrontatie.'

Het OM vindt dat de verdachte een groot gebrek toonde aan respect voor het slachtoffer en berouw. In afgeluisterde gesprekken in de gevangenis sprak de verdachte na de schietpartij nog steeds over het slachtoffer als 'de eerloze' en 'de verachtelijke'.

Eerwraak?

Voor het Openbaar Ministerie blijft het onduidelijk wat nu precies het motief van de verdachte is geweest. De politie heeft nog onderzocht of er sprake was van eerwraak, omdat de overbuurman mogelijk de vrouw of dochter van de verdachte had lastiggevallen. Voor eerwraak is echter onvoldoende bewijs, zei de officier van justitie dinsdag. Ze eiste veertien jaar cel tegen de verdachte voor doodslag.

De zus van het slachtoffer vertelde tijdens de zitting dat haar doodgeschoten broer zorgde voor hun zieke moeder. Acht maanden na het schietincident overleed de vrouw vanwege verdriet over de dood van haar zoon. 'We zijn als gezin in een nachtmerrie beland', verklaarde de zus. 'In het hiernamaals zal de verdachte pas echt gestraft worden.'

De rechtbank in Den Haag doet op dinsdag 3 maart uitspraak.