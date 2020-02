Katwijk gaat akkoord met bouw van 5000 huizen op vliegveld Valkenburg

Er is een akkoord tussen de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf over nieuwe woningbouw op voormalig vliegveld Valkenburg. Er komen ten minste 5000 nieuwbouwhuizen om de woningnood in de regio te verlichten.

Er is vijftien jaar onderhandeld. De gemeente wilde altijd meer woningen voor het middensegment realiseren, terwijl het Rijksvastgoedbedrijf liever duurdere woningen zag om geen verlies te draaien op de verkoop van de grond.

Om het Rijksvastgoedbedrijf tegemoet te komen kwam de gemeente Katwijk begin februari met een plan om zeshonderd woningen extra voor het middensegment te bouwen, bovenop de geplande 5000 woningen. Daarover zijn de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf het nu eens geworden, al moeten de exacte aantallen nog duidelijk worden. Bovendien moeten ook de provincie Zuid-Holland en de gemeenteraad van Katwijk er nog hun zegje over doen. Toch heeft minister Stientje van Veldhoven de brief over het onderhandelingsresultaat alvast naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer dreigde te gaan stemmen over een motie die de minister oproept in te grijpen en de regie te nemen. Die motie is inmiddels ingetrokken.

Tevredenheid

Wethouder Gerard Mostert van Katwijk is enthousiast over de resultaten. 'Wij hebben ons sterk gemaakt voor extra woningen voor de middeninkomens in het plan, door voor deze groep zeshonderd extra woningen te bouwen. Er ligt nu een goed resultaat. Er is een ambitieuze planning afgesproken, waar alle partijen hard mee aan de slag gaan. We verwachten dat het deze week definitief ondertekend kan worden.'

Minister Stientje van Veldhoven verwachtte eind januari al dat binnen enkele weken alle seinen op groen zouden staan en is blij met het resultaat. De woningen zullen een aanzienlijke verlichting betekenen voor de woningnood in dit deel van de Randstad, aldus de minister.

Kritiek van Wassenaar

Wethouder Wassenaar van de gemeente Wassenaar geeft aan blij te zijn dat er een akkoord ligt. Hij benadrukt wel dat onderzoek naar de effecten van woningbouw op natuurkwaliteit en verkeersdruk belangrijk is. De gemeente Wassenaar uitte eerder kritiek op het plan van Katwijk om zeshonderd extra woningen te bouwen. 'Maar als uit dat onderzoek blijkt dat er geen negatieve effecten zijn, dan staat de gemeente Wassenaar achter het plan.'