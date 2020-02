Protest tegen Formule 1-teams over strand groeit: 'Hoe bedenken ze het? Vreselijk'

Drie raceteams willen tijdens de Grand Prix van Zandvoort over het strand naar het circuit rijden om zo uit de drukte te blijven. Het college van Noordwijk liet vorige week weten dat het positief tegenover deze aanvraag staat. Maar daar kan niet iedereen zich in vinden.

'Ik vind het raar', zegt de Noordwijkse Barbara Bosma die, in navolging van kritiek van natuurorganisaties, een petitie startte. 'Boeren, bouwers en automobilisten moeten inperken vanwege de stikstofcrisis en intussen moet er voor een elitesport als de Formule 1 ruimte worden gemaakt in een natuurgebied. Dat vind ik niet passen.'

Het grote aantal ondertekeningen van de petitie laat zien dat het onderwerp erg leeft - Barbara Bosma, initiatiefnemer petitie

Ze zette vrijdag een petitie online die dinsdagmiddag meer dan 7.600 keer was ondertekend. 'Ik had niet verwacht dat het zo'n vaart zou lopen, maar het laat zien dat het erg leeft', zegt Bosma. Ze schakelde 'haar' partij GroenLinks in om de petitie te delen.

'Het druist in onze ogen in tegen alles wat we vorig jaar juist hebben gecreëerd op het strand: natuurgebied Noordvoort', zegt fractievoorzitter Koppel. Zijn partij dient dinsdagavond net als de PvdA en D66 een motie in tijdens de raadsvergadering. De partij wil dat het college geen toestemming geeft voor vervoer op het strand. 'Het verstoort de rust. Het is mesjogge.'

'Gemeente overtreedt de wet'

De PvdA en de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland stellen zelfs dat de gemeente de wet overtreedt als zij een ontheffing verleent aan de raceteams. Volgens hen is niet alleen ontheffing voor de Algemene Plaatselijke Verordening nodig, maar ook laat de Wet natuurbescherming zo’n verstoring van het dieren- en plantenleven niet toe. De partijen hebben vragen gesteld over deze kwestie aan Gedeputeerde Staten.

Op het strand bij Langevelderslag in Noordwijk zijn de meningen verdeeld. 'Hoe bedenken ze het? Vreselijk', vindt een vrouw. 'Ik vind het al erg genoeg dat de races terugkomen in Zandvoort. Voor het milieu en alles. Ik ben daar helemaal tegen.' Een man die zijn hond uitlaat, staat daar heel anders in. 'Ik vind het prima. Het ontlast de wegen, dus waarom niet? Er is ruimte zat.'

Er mag door Noordvoort gelopen en gereden worden - woordvoerder gemeente Noordwijk

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het college ondanks de kritiek vasthoudt aan het standpunt. 'De ontheffing wordt verder juridisch voorbereid, onze juristen zullen deze nog toetsen', zegt de woordvoerder. Dat Noordvoort een natuurgebied is, staat volgens de gemeente het verlenen van een ontheffing niet in de weg. 'Noordvoort is een stiltegebied waar we de natuur de ruimte willen geven en we doen een beroep op de bereidwilligheid van bezoekers om bij te dragen aan stilte en rust. Maar er mag doorheen gelopen en gereden worden.'

Als de raceteams - overigens zonder raceauto's - naar het circuit van Zandvoort rijden, moeten ze ook een stukje over het Zandvoortse strand. Ook daar is door de Formule 1-teams een ontheffingsaanvraag ingediend, zegt een woordvoerder van de gemeente Zandvoort. 'Maar er is nog geen besluit over genomen of die ontheffing verleend wordt.'

LEES OOK: Racecamping Formule 1 Noordwijkerhout gaat hard