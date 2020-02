OM eist vier jaar cel tegen brandstichter

Een 39-jarige man uit Den Haag moet als het aan justitie ligt vier jaar de cel in voor brandstichting. De man zette op 28 januari vorig jaar een meubelopslag in brand. Een gezin dat er boven woonde en 92 mensen in een naastgelegen hostel kwamen met de schrik vrij.

De brand woedde in de vroege ochtend van 28 januari in een pand aan de Scheepmakersstraat in Den Haag. De meubelopslag ging in vlammen op. Het gezin dat er boven woonde werd op tijd wakker en kon via het dak vluchten naar de buren. Ook de gasten en het personeel van het hostel naast de opslag konden op tijd wegkomen. 'Dat er geen zwaargewonden of doden zijn gevallen is niet aan de verdachte te danken', aldus de officier van justitie.

De man bekende in eerste instantie de brandstichting, maar trok die verklaring later weer in. Hij deed klussen voor de eigenaar van het pand en had derhalve een sleutel van de opslag. Op camerabeelden is te zien dat hij naar binnen gaat en ook weer naar buiten komt, kort daarna komt er rook uit het gebouw.

Uitlevering voorkomen

De man zou met zijn daad hebben willen voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan Polen. Daar moet hij nog een straf uitzitten wegens een aantal inbraken.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak tegen de man.