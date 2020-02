Darkwebdrugsdealers uit Pijnacker en Voorburg gearresteerd

De politie heeft in samenwerking met het Duitse Openbaar Ministerie (OM) twee mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel via het darkweb. Het gaat om een 38-jarige man uit Pijnacker en een man van 40 uit Voorburg. De twee zijn donderdag al opgepakt, maar het OM maakte dat pas dinsdag bekend.

De man uit Pijnacker kwam op de radar van de Duitse autoriteiten, omdat hij zeer geregeld via de post drugs verzond in Duitsland. Het OM vermoedt dat op deze wijze via het darkweb de verkoop en levering van drugs via Duitsland aan vele honderden klanten wereldwijd plaatsvond.

Het onderzoek naar de man uit Pijnacker startte al in mei 2019 en leidde naar een man uit Voorburg. Deze man zou degene zijn die de verkoop op het darkweb organiseerde. De man uit Pijnacker zou de drugszendingen vervolgens voorbereiden en naar Duitsland en België brengen.

Veel verschillende soorten drugs

Het aanbod op het darkweb bestreek volgens het OM vrijwel alle te bedenken soorten drugs: van amfetamine, XTC, cocaïne en hasj tot ketamine. Bij een doorzoeking in een loods zijn grote hoeveelheden drugs aangetroffen.

De man uit Pijnacker is aangehouden in Duitsland en zal daar worden vervolgd. De man uit Voorburg wordt in Nederland vervolgd. Hij is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft bepaald dat hij twee weken langer blijft vastzitten.

1300 bestellingen

'Met het onderzoek is een belangrijke leverancier van drugs via het darkweb aangepakt', aldus het OM. De mannen worden verantwoordelijk gehouden voor zeker 1300 bestellingen. 'De afgelopen jaren waren ze actief op meerdere websites, die al eerder werden afgesloten. Toch vonden ze weer een manier om anoniem met hun verkoop verder te gaan.'

Het darkweb is een deel van het internet dat niet zomaar te vinden of toegankelijk is. Websites zijn niet via een zoekmachine te vinden en de gebruiker heeft een speciaal programma nodig om er te komen. Het darkweb wordt veel gebruikt voor criminele activiteiten.

