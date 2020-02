'Het is oorlog', boeren onderweg naar Den Haag, legertrucks blokkeren weg naar Binnenhof

De eerste boeren werden dinsdagavond al gesignaleerd in Den Haag. Tientallen tractoren hadden zich toen voor het Binnenhof opgesteld. Agenten gingen met de boeren in gesprek en lieten hen weten dat ze moesten vertrekken. Dat gebeurde rond 22.00 uur. De tractoren staan inmiddels ergens anders in Den Haag geparkeerd.

Met legertrucks worden wegen naar het Binnenhof in Den Haag afgezet voor het boerenprotest. I Foto: Twitter politie Scheveningen

Een van de boeren die als eerste in Den Haag was, is John van Laarhoven uit het Brabantse Diessen. 'We zijn zo vroeg gekomen, omdat we tijdens de actie vooraan willen staan', legde hij uit. 'Met een aggregaat en muziek zijn we de nacht goed doorgekomen.'

'Never give up'

Organisator Farmers Defence Force hoopt dat de hele Koekamp woensdag volstroomt met protesterende boeren. Het is de derde keer dat de boeren in Den Haag gaan actievoeren. De gemeente Den Haag heeft maatregelen genomen om alles in goede banen te leiden en waarschuwt voor extra drukte in de stad.

Zo'n 150 tractoren zijn vanuit Ter Aar binnendoor - via de N446 - onderweg naar Den Haag. I Foto: Twitter politie Kaag en Braassem

Ondanks de uitdrukkelijke oproep om niet met tractoren over de snelwegen te rijden heeft een groepje van ongeveer vijftien boeren woensdagochtend vroeg met tractoren kort op de A12 gereden. Op een van de tractoren hing een groot bord met de tekst: 'Het is oorlog' en daar onder was de tekst 'never give up' te lezen.

Niet hoeven handhaven

De boeren reden op het laatste stukje van de A12, vlak voor de stad. Farmers Defence Force (FDF) riep boeren eerder op om niet over de snelweg met een tractor naar Den Haag te komen. De politie heeft volgens een woordvoerster besloten dat boeren over B-wegen moeten rijden en daar wil de boerenactiegroep zich aan houden. 'Maar je hebt niet iedereen aan een touwtje', reageert Sieta van Keimpema. Zij is woordvoerder van Farmers Defence Force. 'Hier hebben we geen invloed op.'

Ook vanuit Ter Aar zijn boeren onderweg naar Den Haag. Rond 6.00 uur meldde de politie dat het daar gaat om zo'n 150 tractoren. Zij rijden netjes binnendoor, via de N446. 'We hebben bij de oprit bij de A4 bij Hoogmade niet hoeven handhaven', liet een woordvoerder via Twitter weten.

Symboolpolitiek

Volgens Van Keimpema is deze nieuwe actie hoog nodig. Ze wijst op het debat over het stikstofbeleid dat donderdag plaatsvindt. 'Donderdagmiddag komen belangrijke cijfers over dit onderwerp naar buiten, maar de Tweede Kamer debatteert 's ochtends al, zonder de realiteit dus te weten!'

'We hebben als Landbouw Collectief een heel mooi plan neergelegd, waardoor Nederland in het eerste jaar drie keer meer stikstof kan besparen en het tweede jaar zes keer zoveel. Maar het kabinet wil boerenbedrijven opkopen terwijl dat helemaal niet helpt en heel duur is. Dat is symboolpolitiek!'

