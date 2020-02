Haagse handlanger van topcrimineel Ridouan Taghi maakte programma voor RTL

De Hagenaar was door producent Vice Studios ingehuurd om het programma Nieuwe penoze te presenteren. Volgens betrokkenen gaat het tv-programma over hoe makkelijk jongeren in Nederland verstrikt kunnen raken in de georganiseerde misdaad. Toen R. werd opgepakt is het project meteen stilgelegd.

Dit wordt aan de NRC bevestigd door zowel RTL als Vice Studios. Met het project is 25.000 euro subsidie gemoeid.

Liquidaties

R. wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks liquidaties in de onderwereld en pogingen daartoe. Met een beveiligde smartphone zou de crimineel rechtstreeks contact hebben gehad met Taghi, die onlangs werd opgepakt in Dubai.

Bij de aanhouding van R. zijn ook foto's en video's gevonden van de gesprekken met Taghi. Hij verklaarde dat hij die foto's en video's in huis had, omdat hij een televisieprogramma wilde maken en zaken wilde doen met onder andere Netflix. Vice Studios zegt in een verklaring dat er niet is aangezet tot criminele activiteiten of het archiveren van chats.

Proces Caloh Wagoh

In de extra beveiligde rechtbank van Schiphol beginnen woensdag de voorbereidende zittingen van het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh. De zitting tegen de veertien mannen is verdeeld over twee dagen. Woensdag bespreekt de rechtbank de zaak tegen acht verdachten, onder wie hoofdverdachte Delano R.. Hij is niet in de rechtszaal verschenen en laat zich vertegenwoordigen door zijn advocaat.

In de zomer 2018 werden leden van de motorbende al in verband gebracht met een liquidatie en aanslagen op de redacties van De Telegraaf en Panorama. R. was al eerder de hoofdpersoon in de documentaire Crips, strapped 'n strong over het gewelddadige leven van de Haagse gang waar hij oprichter van is.

Inhoudelijke behandeling pas in 2021

Het Openbaar Ministerie heeft bij dat voorbereidingsproces uitgesproken da het alle verdachten in het liquidatieproces rondom de motorclub in de cel moeten blijven. Volgens het OM is het onderzoek, dat Eris wordt genoemd, nog in volle gang. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt pas in 2021 verwacht.

Justitie beschikt in het proces over een kroongetuige. Ook wordt er een enorme hoeveelheid ontsleutelde communicatie tussen de diverse verdachten onderzocht en als bewijs gebruikt.

