Scheveningse snelheidsmeter levert buurt geld op

De bewoners in en rond de Kranenburgweg maken zich al langer zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat. Automobilisten rijden vaak te hard. De gemeente plaatst binnenkort wijk in en wijk uit plantenbakken langs de weg die automobilisten het gevoel moeten geven dat zij een woonwijk in rijden en daarmee hun snelheid zullen aanpassen. Maar vooruitlopend daarop heeft wethouder Robert van Asten (D66) de snelheidsmeterspaarpot ingezet.

Dat is een snelheidsmeter die niet bestraft, maar goed gedrag juist beloont. Iedere auto die langsrijdt en zich aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur houdt, zorgt voor een klein bedrag in de digitale spaarpot. Het gespaarde bedrag mogen de bewoners uitgeven aan een doel dat zij zelf hebben gekozen.

Maximaal duizend euro

Voor de bewoners van de Kranenburgweg is dat doel meer groen in de straat. Ze zullen het geld daarom besteden aan de aanschaf van een grote plantenbak. De gemeente heeft wel een limiet van 1000 euro gesteld dat maximaal gespaard kan worden. De meter blijft vijf weken hangen.

Het idee van deze speciale snelheidsmeter is onder meer gekomen van de bewoners zelf. Maar ook de politieke partij Nida in de Haagse gemeenteraad heeft bij het college aangedrongen om middelen in te zetten om gedragsverandering bij automobilisten voor elkaar te krijgen. Fractievoorzitter Adeel Mahmood is daarom blij met het initiatief op de Kranenburgweg.

Minder hardrijders

In andere gemeenten is de sneheidsmeterspaarpot al eerder ingezet en volgens Den Haag heeft dit daar gezorgd voor 25 procent minder hardrijders. Overigens benadrukt de gemeente dat de Kranenburgweg in het roulatiesysteem van 'gewone' snelheidsmeters zit en dat blijft ook zo. De snelheidsmeterspaarpot is slechts een aanvullende maatregel. Daarnaast is het de bedoeling dat als de bouwwerkzaamheden van New Norfolk op het voormalige Norfolkterrein over een aantal jaren zijn afgerond, de Kranenburgweg opnieuw wordt ingericht. Dan wordt het een duidelijke 30-kilometerstraat.

