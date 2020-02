Regio vraagt minister om hulp bij verkoop Vestia-woningen

Gemeenten, woningcorporaties, huurdersorganisaties en de provincie Zuid-Holland vragen minister Stientje van Veldhoven (D66, Milieu en Wonen) om hulp bij de verkoop van huizen van woningcorporatie Vestia. Het gaat om ongeveer 4.000 woningen in Pijnacker-Nootdorp en het Westland. Bij de overname is snelheid geboden en daar moet de minister bij helpen.

Vestia wil haar woningbezit in deze gemeenten verkopen om uit de financiële problemen te komen. Het is de bedoeling dat andere (lokale) corporaties de woningen overnemen. Het geld dat met de verkoop van de woningen in Pijnacker-Nootdorp en Westland wordt verdiend, wil Vestia steken in het verbeteren van de huizen in Den Haag, Rotterdam, Delft en Zoetermeer. Die opknapbeurt is hard nodig: meerdere huurders hebben last van schimmel, vocht, ongedierte en zelfs asbest.

De wethouders van Pijnacker-Nootdorp en Westland uitten een aantal maanden geleden nog hun zorgen in de Tweede Kamer, want zij vinden dat Vestia op deze manier de problematiek op de gemeenten afschuift.

'Verkoop in vergevorderd stadium'

Inmiddels zijn de onderhandelingen tussen Vestia en verschillende corporaties uit de regio over de verkoop van de woningen 'in een vergevorderd stadium', schrijven de partners in de brief aan de minister. 'Alleen door deze overnames kunnen we de toch al zo schaarse sociale huurwoningen in deze regio behouden.'

Snelheid bij de overname is van groot belang, stellen de partijen. 'Momenteel zien wij dat de standaardprocedures en afhandeltijden van de sectorinstituten (Autoriteit Wonen en Waarborgfonds Sociale Woningbouw) niet passen bij dit zo urgente vraagstuk', waarschuwen ze.

'Maximale bespoediging'

'Er is nu zicht op een oplossing. Wij vragen u om binnen de Autoriteit Woningcorporaties tot maximale bespoediging van procedures en afhandeltijden te komen en met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw het gesprek te voeren over het versnellen van procedures en afhandeltermijnen. Geen enkele standaard past voor dit specifieke vraagstuk.'

Door snel te handelen, ontstaat er een win-winsituatie voor alle partijen: de financiële problemen bij Vestia worden verlicht, huurders in bijvoorbeeld Den Haag en Delft worden sneller geholpen bij het verbeteren en verduurzamen van hun woning en de sociale woningvoorraad in Pijnacker-Nootdorp en Westland blijft voor deze gemeenten behouden. 'Wij hopen op snelheid, flexibiliteit en maatwerk', aldus de gemeenten, woningcorporaties, huurdersorganisaties en de provincie.

