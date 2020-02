Begrotingsdebat Den Haag: afvalcrisis beteugelen en grachten komen terug

Het is de eerste begroting van de nieuwe coalitie. In oktober vorig jaar zetten VVD, D66 en GroenLinks een punt achter de samenwerking met Hart voor Den Haag/Groep de Mos vanwege het corruptieonderzoek naar de ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. CDA en PvdA sloten zich vervolgens aan bij de huidige coalitie.

Dit college verhoogt de lasten voor bewoners. Zo gaat de onroerendezaakbelasting (ozb) met tien procent omhoog. Ook stijgt de toeristenbelasting, blijft de hondenbelasting bestaan en wordt een derde parkeervergunning duurder.

Bezuinigingen zorg

Aan de andere kant zijn de voorgenomen bezuinigingen op de zorg van het vorige college door de nieuwe coalitie deels teruggedraaid. Toch moet er nog 20 miljoen euro bespaard worden, maar volgens het college gaat dit niet ten koste van de zorg. Ook krijgt Den Haag Zuidwest extra aandacht en wordt de Centrale Bibliotheek aan het Spui opgeknapt. De totale begroting van Den Haag is 2,8 miljard euro.

GroenLinks zal zich tijdens de begrotingsbehandeling onder meer sterk maken voor een evenwichtiger afvalbeleid. Op dit moment zijn de verschillen tussen de verschillende wijken te groot vindt de partij. 'In veel wijken op het Veen zoals in Transvaal en Laak zijn de straten lang niet altijd even schoon', zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks. 'Tegelijkertijd kennen wijken als Bezuidenhout en Vogelwijk een veel schoner straatbeeld. Bij veel bewoners in wijken als Laak of Transvaal roept dit een gevoel op van een dubbele standaard waarbij hun buurt buiten de boot lijkt te vallen.'

Afvalbeleid op het Veen

Ook wil de gemeenteraad dat het college van burgemeester en wethouders meer gaat doen om de afvalcrisis in de stad te beteugelen. Op steeds meer plekken duiken bergen troep op, vaak pal naast ondergrondse afvalcontainers. Daarom moet er meer gebeuren om de troep op te ruimen, staat in een voorstel van GroenLinks dat kan rekenen op flinke steun. In de praktijk betekent dat dat er in wijken waar het nu heel goed gaat en schoon is wat minder vaak wordt schoongemaakt, ten gunste van de plekken waar het een rotzooi is. En dat is hard nodig, vinden vrijwel alle partijen. Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij): 'Het is een bende op straat. De afvalcrisis heeft inmiddels Napolitaanse vormen aangenomen.'

Tijdens de vergadering over de begroting keerde oud-wethouder Richard de Mos in de praktijk terug als fractieleider van Hart voor Den Haag/Groep de Mos: het was het eerste grote debat waarbij hij het woord voerde. De Mos kwam daarbij met een stroom aan voorstellen. Zo wil hij een onderzoek naar wat de bevolking vindt van de toename van het aantal inwoners van Den Haag. Zegt hij dat in alle wijken goede sportvoorzieningen moeten zijn. Ook moeten er volgens hem speciale schoolcops komen (agenten op school). Daarnaast moet de gemeente ingrijpen in Transvaal. Ook kleinschalige evenementen moeten kunnen rekenen op promotie door de gemeente en er moet een getijdencentrale komen in Scheveningen. Het leidde wel tot een pittige aanvaring met de PvdA en VVD over de haalbaarheid van zijn plannen.

Grachten terug in Den Haag

Meer overeenstemming is er in de raad over een aantal praktische voorstellen van partijen. Zo is er een ruime meerderheid voor een VVD-voorstel om meer ruimte te bieden aan water in Den Haag. Recent bood boden bewoners van het Oude Centrum (rondom Chinatown) een plan in om een deel van de Haagse grachten weer te openen. Dit zit goed doordacht in elkaar, aldus de gemeenteraad. Waarbij nog eens meespeelt dat Nederland de komende jaren steeds meer te maken krijgt met extreme weersomstandigheden en grachten een grote rol kunnen spelen in de waterberging. Bovendien zien grachten er nog eens mooi uit en passen ze bij het 'historische karakter' van de binnenstad. Daarom moet het stadsbestuur nu al op redelijk korte termijn een plan gaan maken voor het terugbrengen van meer grachten.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, Buitenruimte) maakte ook vandaag bekend dat al volgend jaar wordt begonnen met het terugbrengen van de gracht bij het Piet Heinplein. De uit 1902 daterende constructies daar moeten worden vernieuwd. Beide bruggen, aan de Elandstraat en de Anna Paulownastraat, zijn aan vervanging toe. ‘Dit is de perfecte kans om het Piet Heinplein nog mooier te maken’, aldus de wethouder.

Zo moet het Piet Heinplein in het Zeeheldenkwartier eruit komen te zien | Foto: Gemeente Den Haag

Opstapplek voor boten

In het nieuwe ontwerp is ook een opstapplek opgenomen waar (rondvaart)boten kunnen aanmeren en passagiers kunnen op- en afstappen. Bredemeijer: 'Hoe gaaf zou het zijn als we het water, dat op dit moment nog onder het Piet Heinplein doorstroomt, weer zichtbaar maken en de historische singel kunnen herstellen? Zo wordt het echt een prachtige plek waar het heerlijk vertoeven is.'