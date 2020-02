Haagse wethouder wil dagverblijven die ongevaccineerde kinderen accepteren in kaart brengen

Een 'goed en stevig signaal', zo noemt Kavita Parbhudayal (VVD), de wethouder van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag, de wet om niet-gevaccineerde kinderen op kinderopvangcentra te weigeren. De wet werd dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. In de wet is geregeld dat kinderdagverblijven het recht hebben om kinderen die niet zijn gevaccineerd, niet toe te laten. Parbhudaya wil nog wel een stap verder gaan: 'Kinderopvangcentra die niet-gevaccineerde kinderen niét willen weigeren, moeten in beeld worden gebracht.'

De landelijke vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond ligt in Nederland met 92,9 procent relatief laag. In Den Haag blijkt die vaccinatiegraad echter nog lager te liggen: minder dan 92 procent van de Hagenaars is ingeënt. 'Ik beschouw het als een steun in de rug dat er nu een Tweede Kamer-meerderheid is die vindt dat kinderopvangcentra niet-gevaccineerde kinderen mogen weigeren. De keuzevrijheid van de één mag de vrijheid van de ander om veilig en gezond te kunnen leven immers niet beperken', zegt de wethouder.

Volgens Parbhudayal is het belangrijk om als gemeente in gesprek te gaan met kinderopvangcentra die ongevaccineerde kinderen niet weigeren. 'We zullen vragen wat zij nodig hebben om ouders goed te kunnen informeren. Daarbij is de boodschap wat ons betreft om wél te vaccineren. Wij kunnen kinderdagverblijven tools geven om het gesprek met ouders aan te gaan. Voorop staat dat wij er alles aan willen doen dat kinderen goed beschermd zijn tegen infectieziekten. Vaccineren is de norm', zegt Parbhudaya.

Waarom vaccineren?

Het RIVM zegt: 'Met vaccineren in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma bescherm je jouw kind of jezelf. Maar je draagt ook bij aan de groepsimmuniteit. Hoe meer mensen immuun zijn voor een bepaalde ziekte, hoe kleiner de kans op verspreiding. Laten we mazelen als voorbeeld nemen. Omdat mazelen een van de meest besmettelijke ziektes is, kan het zich al verspreiden als meer dan 5% van de mensen niet immuun is. Je wordt immuun voor mazelen door de ziekte te krijgen of door gevaccineerd te worden.'