Tussen de bloemen liggen en staan? In dit bollenveld mag je juist wél selfies maken

Pennings is al jaren bollenteler. De laatste jaren valt hem op dat steeds minder mensen weten wat het bollenvak inhoudt. 'Men weet niet meer wat een hyacint of narcis is. Ze hebben geen idee wat we doen, terwijl het een prachtig mooi beroep is. De bloembollenteelt is een icoon van Nederland waar we trots op kunnen zijn. Dat verhaal moeten we vertellen.'

We willen uitleggen hoe we de klus klaren - Bollenteler Simon Pennings

Om te laten zien dat bollen niet uit een fabriek komen, opent Pennings op 21 maart de Tulip Experience Amsterdam aan de Delfweg in Noordwijkerhout. 'Met een binnenexpositie waarin we uitleggen hoe we de klus klaren. Gereedschappen en machines zijn er te zien, er is een filmzaal en we hebben een showkas met tulpen.' Buiten komt een 'selfieveld' van 10.000 vierkante meter met 500 soorten tulpen.

'Gat in de markt'

'Er zijn groepen mensen die tussen de bloemen willen liggen en staan, dat kan daar. Ik denk dat het een gat in de markt is', zegt Pennings. Eerdere jaren had hij zeker 10.000 euro schade, omdat toeristen zijn bloemen kapot trapten terwijl ze foto's maakten tussen de velden.

Samen met gemeentes en de toeristische sector startte hij daarom een campagne om toeristen uit de velden te weren. Voor de velden werden borden geplaatst met 'Enjoy the Flowers, respect our Pride' en ook werden vrijwillige ambassadeurs ingezet om toeristen uit de bloemen te houden.

Campagne had succes

'Het heeft goed gedraaid, zowel de kwekers als vrijwilligers waren tevreden', blikt Pennings terug. Zijn schadebedrag is er aanzienlijk minder door geworden. De campagne wordt dan ook dit jaar doorgezet, zo werd woensdagmiddag bekend tijdens de officiële aftrap.

Pennings hoopt dat zijn bezoekerscentrum een goede aanvulling is en dat de overlast in de bollenvelden ermee wordt teruggedrongen. Als toeristen op andere plekken toch in de velden staan om foto's te maken, kunnen ambassadeurs ze naar de Tulip Experience verwijzen.

Vrijwilligers gezocht

Flower Science, een samenwerkingsverband tussen kwekers en gemeenten, is blij met het initiatief van Pennings. 'Het is een belangrijke oplossing voor een probleem. Eén en één is twee', zegt Esther den Hertog van Flower Science. Voor komend is Flower Science nog opzoek naar ambassadeurs die bij de velden willen staan.

