Haagse Stadspartij: weren fietsers uit Grote Marktstraat onverantwoord

De Haagse Stadspartij is niet te spreken over het plan van wethouder Robert van Asten (D66, Mobiliteit) om fietsers te weren uit de Grote Marktstraat. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller vreest dat het zal leiden tot verplaatsing van gevaarlijke verkeerssituaties naar de Gedempte Burgwal en de Gedempte Gracht.

De gemeentepolitiek worstelt al jaren met de vraag hoe men om moet gaan met de fietsers in de winkelstraat. Het gebied is een 'shared space': voetgangers moeten de ruimte delen met fietsers - die te gast zijn. Dagelijks maken zo'n 15.000 fietsers gebruik van de Grote Marktstraat, maar in de toekomst zou het volgens de wethouder 'een mooie wandelboulevard' moeten zijn, zonder fietsers dus. 'Een gebied waar de fietser niet meer denkt: ik heb hier alle recht om te zijn en scheur erdoorheen, waardoor veel bijna-ongelukken gebeuren. Want dat is natuurlijk niet gastvrij', vertelde Van Asten zaterdag in Spuigasten bij mediapartner Den Haag FM.

De gemeente heeft 10 miljoen euro uitgetrokken om een alternatieve fietsroute aan te leggen. Het idee is nu om van de Gedempte Gracht een aparte fietsstraat te maken. Dat zal flink wat keuzes met zich meebrengen, weet Van Asten. 'De geparkeerde auto’s zullen daar gewoon uit moeten. Het aantal auto’s dat erdoorheen gaat zal flink moeten afnemen. Alleen dan krijgen we het veilig voor de fiets. Maar dat is wel waarvoor we het doen: we doen het voor de wandelaar in de Grote Marktstraat en we doen het voor de fiets op de Gedempte Gracht.'

'Fietsers moeten welkom blijven'

De Haagse Stadspartij (HSP) vreest dat het weren van fietsers uit de Grote Marktstraat zonder alternatief de fietsers zal duperen en ook zal leiden tot verplaatsing van gevaarlijke verkeerssituaties naar de Gedempte Burgwal en de Gedempte Gracht. HSP'er Wijsmuller noemt de plannen van het stadsbestuur 'onverantwoord'. De fractievoorzitter zegt: 'Fietsers moeten welkom blijven in en door de binnenstad. We kunnen al die fietsers niet uit de Grote Marktstraat weren zolang er geen goede alternatieve route is.'

Volgens Wijsmuller moet de huidige situatie in de Grote Marktstraat wel opgelost worden met tijdelijke maatregelen. 'De gemeente moet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid nemen en snel een einde maken aan de onduidelijke inrichting die nu leidt tot chaos en conflicten. Dat kan met heldere belijning, brede zebra's en rode lopers voor fietsers', aldus Wijsmuller. De Haagse Stadspartij zal hiervoor donderdag bij de behandeling van de gemeentebegroting een voorstel indienen.

'Ouderen schrikken zich nu een hoedje'

50PLUS in Den Haag verwelkomt juist de aangekondigde maatregelen van wethouder Van Asten. 'We krijgen veel klachten over de huidige situatie bij ouderen, die zich vaak een hoedje schrikken van langszoevende fietsers in de Grote Marktstraat', reageert de partij.

Ook Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad, is blij met het plan om fietsers te weren uit de Grote Marktstraat. 'Mooi!', zegt Sluijs. 'Nu de kiosken nog terug en ruimte maken voor terrasjes, dan staat het winkelend publiek echt op nummer één in onze Haagse Avenue des Champs-Élysées.'

Ondernemers vroegen om tijdelijk fietsverbod

Afgelopen december mochten fietsers al twee weekenden lang niet meer door de winkelstraat rijden. Ondernemers van de Grote Marktstraat hadden de wethouder verzocht om op de drukste momenten fietsers uit het winkelgebied te weren. Sinds 1 oktober 2018 mogen er al geen snorfietsen meer door de Grote Marktstraat rijden. Het stadsbestuur vond dat die voertuigen te veel gevaarlijke situaties veroorzaakten. In 2016 werd besloten dat het verboden is fietsen te stallen in de winkelstraat en de directe omgeving.

Later dit jaar komt de wethouder met de uitwerking van de plannen voor de Grote Marktstraat en de Gedempte Gracht.

LEES OOK: Haagse Grote Marktstraat komende twee weekenden fietsvrij