Alaaaf! Waarom we ook boven de rivieren carnaval vieren

Eerlijk is eerlijk: Randstedelingen en carnaval blijven een wat ongelukkige combinatie. Zuid-Holland staat niet dagenlang compleet op zijn kop. Carnaval legt hier niet het hele openbare leven plat, zoals in het zuiden. Maar er zijn uitzonderingen. Die variëren van gemeenten waar het een klein beetje los gaat, tot dorpen die transformeren tot klein Limburg. Onze regio heeft meer carnavalstradities en –verenigingen dan je denkt en allemaal hebben ze hun eigen verhaal.

Noordwijkerhout

Kokkerhout (Noordwijkerhout) ligt in de Bollenstreek, maar krijgt hier een aparte vermelding. De reden is dat Kokkerhout het meest uitbundige carnavalsdorp van boven de rivieren wordt genoemd. De Kaninefaaten is misschien wel de meest actieve carnavalsvereniging in de regio. Maar daarnaast heeft het dorp ook nog De Vikings en De Keijebijters.

Carnaval is een katholiek feest. Het is dan ook aannemelijk dat de psychiatrische ziekenhuizen Sint Bavo en Sancta Maria aan de basis liggen van de carnavalsgekte in Noordwijkerhout. Het zouden katholieke ziekenbroeders uit het zuiden zijn geweest, die ruim honderd jaar geleden het feest in het dorp zouden introduceren.

Er is echter discussie over deze theorie. Kenners van het Kokkerhoutse carnaval beweren dat de basis pas is gelegd in 1960, toen een groep ondernemers De Kaninefaaten oprichtte. Eén ding weten we hoe dan ook zeker: in Kokkerhout gaan ze deze dagen los! Om precies te zijn: zaterdag om 13.11 uur precies. Dan start de grote optocht vanaf De Brink. Tot en met dinsdag zijn er allerlei activiteiten, feestavonden en traditionele onderdelen als de Boerenbruiloft.

Bollenstreek

De Bollenstreek kent nog veel meer carnavalsenclaves. In De Zilk kunnen ze er ook wat van. De zeer actieve vereniging daar heet De Duinknijnen en het dorp zelf heet deze dagen heel toepasselijk Duinknijnenrijk. In Duinknijnenrijk vindt de grote optocht plaats op zondag om 13.11 uur. Direct daarna begint een feest dat duurt tot 21.00 uur. De echte liefhebbers kunnen daarna nog doorgaan naar een ander feest dat de vereniging organiseert en met het thema 'Proud to be fout'.

Ook in de andere kernen in de Bollenstreek gaat het carnaval niet ongemerkt voorbij. Op zaterdag zijn er optochten in Noordwijk, Sassenheim, Lisse en Voorhout.

Boskoop

Lang geleden is Boskoop eigendom van de Abdij van Rijnsburg. In die tijd is ook de voor het dorp zo belangrijke boomkwekerijsector ontstaan. Het katholicisme is dus eeuwenlang prominent aanwezig in Boskoop. Toeval of niet, maar in Kwakveen weten ze hoe ze carnaval moeten vieren. Aanjager van alle activiteiten is carnavalsvereniging De Krooshappers, opgericht in 1974. Hun optocht zie je zaterdag vanaf 13.00 uur. Mediapartner Studio Alphen zendt de Boskoopse optocht zaterdagochtend live uit op internet, televisie en radio.

Alphen aan den Rijn

De Cascarvieten heet de carnavalsvereniging in Alphen. In november vierden zij een jubileum: de vereniging bestond 5 x 11 jaar. De meeste feesten en activiteiten vinden plaats in het restaurant bij Avifauna. Vrijdag is daar een carnavalsfeestje voor de 55-plussers in Castellum, zoals Alphen nu heet. Op zaterdag zijn er het kindercarnaval en het Boerenbal. Een optocht heeft Alphen aan den Rijn niet.

Delft

Met vijf carnavalsverenigingen is Kabbelgat rijk bedeeld. Dat is relatief, want vroeger had de stad nog veel meer carnavalsverenigingen. De Kalfskoppen bijvoorbeeld, die in 2014 moest worden opgeheven bij gebrek aan actieve leden. Ook verdwenen De Becketrekkers, De Boerenfluiters en nog heel wat meer verenigingen.

De trend in Kabbelgat is exemplarisch voor meer steden in de Randstad. In de jaren zeventig en tachtig maakten de carnavalsverenigingen een bloeiperiode door. In de hoogtijdagen had Delft maar liefst 22 verenigingen. Helaas bleek de jongere generatie niet zo warm te lopen voor de polonaise. Het aantal leden nam fors af en veel Delftse verenigingen stierven een stille dood.

Gelukkig voor de liefhebbers is er nog wel een grote optocht. Die vindt plaats in het centrum op zaterdagmiddag. Op de Markt zijn allerlei activiteiten. Tijdens carnaval heeft Kabbelgat ook zijn eigen radiozender op internet: Radio Kabbelgat doet vier dagen lang verslag van de feestelijkheden.

Westland

Als gemeente bestaat Westland pas sinds 2004. Daarvoor waren alle dorpskernen afzonderlijke gemeenten met elk zo hun eigen carnavalsvereniging. Veel van die verenigingen bestaan niet meer. Anno 2020 zijn De Blauwkonters in Poeldijk, De Theebukkers in De Lier en De Jolige Druif in Wateringen nog zeer actief. Dat zijn ook precies de kernen waar op zaterdag de optochten plaatsvinden.

De Theebukkers in Bukkersgat (De Lier) zou zomaar eens de oudste carnavalsvereniging van onze regio kunnen zijn. Opgericht in 1953, door het bestuur van de plaatselijke voetbalvereniging. Omdat het dat jaar veel regent, zijn er nogal wat afgelastingen. De club wil voorkomen dat de band met de leden verloren gaat en stelt voor om rond carnaval dan maar een verkleedfeestje voor de jeugd te organiseren. Het idee wordt niet warm ontvangen in het nuchtere Westland, want 'verkleje? Wat is dat voor gekhaaaaid?'. Maar het gebeurt toch en groeit uit tot een carnavalsvereniging.

Reeuwijk

In de regio Gouda leeft het carnaval niet echt, maar ook hier zijn weer uitzonderingen. Reeuwijk bijvoorbeeld, dat een vereniging heeft met 700 leden: De Reedeurpenarren en tijdens het feest Reedeurp heet. Op zaterdagochtend om 11.11 uur gaat het los.

Stompwijk

In Gaandrië heeft de optocht dit jaar het thema 'De rollen omdraaien'. Een thema waar je alle kanten mee uit kunt en dat is dan ook precies de bedoeling. Ook in Stompwijk gaan ze vier dagen lang door. Op zaterdag zijn er de optocht, het straatcarnaval en het gekostumeerd bal. In de dagen die volgen zijn er het kinder- en seniorencarnaval en een afsluitend feest op dinsdagavond.

Interessant historisch detail: ook Stompwijk is van oorsprong een katholiek dorp. De Sint Laurentiuskerk wordt zelfs direct bij het carnaval betrokken: op zondag is er een speciale carnavalsmis in de kerk.

Carnavallen in de regio: het kan dus best. Als jij een liefhebber bent, dan wensen wij je veel plezier dit weekend. Alaaaaaf!!

