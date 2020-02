Bert Blase wil burgemeester van Den Haag worden

Het filmpje begint op het strand van Scheveningen waar Blase zichzelf voorstelt. Hij vertelt dat hij drie redenen heeft om zijn sollicitatie openbaar te maken. Naast het eerdergenoemde recht van de inwoners van Den Haag om te weten wie er solliciteert, is het dat hij af wil van 'de sfeer van geheimzinnigheid die om het benoemingsproces hangt'.

De derde reden is dat het iets zegt over zijn manier van besturen. 'Want een moderne stad wordt niet bestuurd van achter bureaus in het stadhuis, maar samen met de mensen in de stad.' Blase is dan inmiddels al in de Scheveningse haven en op het stadhuis geweest. Het filmpje eindigt bij het ADO-stadion waar hij een trucje met een bal doet.

Gevoelens van wantrouwen

Blase zegt dat het huidige systeem van burgemeestersbenoemingen, waarbij het strafbaar is om ook maar iets over de procedure naar buiten te brengen, averechts werkt. 'Het biedt alle ruimte voor speculaties en gevoelens van wantrouwen, waardoor niet het vertrouwen maar de onvrede wordt gevoed. Omdat niet inzichtelijk is wat er gebeurt gaan mensen speculeren. Mensen hebben het gevoel dat alles in achterkamertjes gebeurt.'

Dat leidt tot druk op de leden van vertrouwenscommissies, dan ontstaan er lekken en dat wordt volgens Blase uitvergroot. 'Er is helemaal geen ontspannen sfeer rond de procedure. Terwijl die vertrouwelijkheid niet nodig is. Het heeft wel nadelen, maar geen voordelen.'

Eerste stap

Zijn open sollicitatie is de eerste stap, zegt Blase. Het liefst ziet hij dat burgemeesters helemaal niet meer voorgedragen en benoemd worden, maar dat ze worden gekozen. Gemeenten mogen wat hem betreft zelf beslissen of het de raad of de bevolking is die de nieuwe burgemeester kiest.

Blase wil de buitenwereld op de hoogte houden op YouTube en via een blog. 'Ik doe het ook om te laten zien hoe zo'n proces verloopt. Ik vind dat het niet geheimzinnig hoeft te zijn.' Toch meldt Blase niet alles. 'Ik ga geen dingen zeggen die niet weersproken kunnen worden. De vertrouwenscommissie is bijvoorbeeld gebonden aan geheimhouding, dus ik ga niets zeggen over een gesprek met die vertrouwenscommissie.'

Ervaren burgemeester

Blase heeft ervaring als burgemeester. Niet alleen is hij sinds 2017 waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, eerder bekleedde hij deze functie al in Vlaardingen, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam.

In 2018 begon hij Code Oranje. Die partij deed vorig jaar in vier provincies mee aan de Statenverkiezingen, maar haalde geen zetels en kwam ook niet in de Eerste Kamer.

