Westlandse tomaten groeien op drukste straat van New York

Stijn Baan, de zoon van de Westlandse innovatiepionier en eigenaar van Koppert Cress Rob Baan, zit in een taxi in New York. Hij is net naar de officiële opening van 'Countryside – The Future' geweest en onderbreekt zijn verhaal om te vertellen dat hij overal posters ziet hangen met 'zijn' led-kassen uit Monster erop.

Als je tomaten kan kweken op Fifth Avenue, dan kan dat overal - Stijn Baan

Het avontuur in New York begon twee jaar geleden toen Rem Koolhaas langskwam bij zijn bedrijf. 'Hij kwam langs om kennis op te doen en zoog alles op als een spons', vertelt Baan. Hij vertelde dat hij een expositie wilde inrichten. 'We hadden geen idee wat het precies zou worden, maar wij wilden daar onderdeel van zijn.' Korte tijd later stond de foto van de kas op de eerste nieuwsberichten.

Van 20 februari tot 14 augustus is daar namelijk de tentoonstelling 'Countryside – The Future' van architect Rem Koolhaas te bezichtigen.

Gebruiksvoorwerpen als kunst

In het museum, gevestigd aan Fifth Avenue in hartje New York, staan talloze innovaties op landbouwgebied, waaronder een flink aantal uit de regio. 'Er staan hommels van Koppert Biological Systems uit Berkel en Rodenrijs, drones om motten mee te bestrijden van Pats Indoor Drone Solutions uit Zoetermeer en een robot van Priva uit De Lier.'

Het Guggenheim museum aan Fith Avenue in New York | Foto: Albert Zuurveld

Tot groot vermaak van Baan worden deze gebruiksvoorwerpen in het museum behandeld alsof het kunststukken zijn. 'Ze worden zorgvuldig met witte handschoenen beetgepakt.'

Ballen getoond

Niet alleen in het museum is het Westland vertegenwoordigd. Voor de deur van het museum worden Westlandse tomaten gekweekt. 'Priva/Infinite Acres en Rijk Zwaan hebben pas echt ballen getoond; zij hebben een teeltmodule midden op Fifth Avenue gezet. Dat trekt daar flink wat bekijks want dat zien ze daar niet elke dag', aldus Baan.

Tuinbouw kan oplossingen bieden voor een hoop problemen in de wereld - Stijn Baan

Volgens Baan wil Koolhaas met deze tentoonstelling laten zien wat er allemaal mogelijk is in de tuinbouw. 'Als je tomaten kan kweken midden op Fifth Avenue, dan kan dat overal.' Hij is er trots op dat het Westland zo'n grote rol speelt, maar volgens hem is het veel groter. 'Ik ben er vooral trots op dat we kunnen laten zien dat de tuinbouw oplossingen kan bieden voor een hoop problemen die spelen in de wereld.'

