Wil jij een huis bouwen? In deze gemeenten krijg je geen vergunning

Vier gemeenten in de regio hebben in 2019 geen enkele vergunning voor nieuwbouwwoningen afgegeven, ondanks het tekort aan woningen in Nederland. In Krimpenerwaard, Midden-Delfland, Voorschoten en Wassenaar mag er niet worden gebouwd. Voor Voorschoten is het al het tweede jaar op rij dat er geen nieuwbouwwoningen bij komen. De meeste nieuwbouwwoningen komen er bij in Den Haag, maar ook hier nam het aantal verleende vergunningen flink af, van 4.616 naar 1.588.

In heel Nederland werden vorig jaar 57.000 vergunningen afgegeven voor een nieuwbouwwoning, zo blijft uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is 18 procent minder dan in 2018.

'Dat is verwonderlijk gezien het tekort aan woningen wat er nu is', vertelt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. Volgens hem komt de daling door de PFAS- en stikstofcrisis, maar ook door personeelstekorten in de bouw.

Het aantal verleende vergunningen is een indicatie voor de toename van het woningaanbod in de komende jaren. Gemiddeld duurt het twee jaar om een huis te bouwen vanaf het moment dat een gemeente een vergunning heeft gegeven. Kantoren of andere panden die worden omgebouwd tot woningen zijn niet in deze cijfers meegenomen.

Geen nieuwe woningen

Vier regionale gemeenten hebben in 2019 geen enkele vergunning voor een nieuwbouwwoning afgegeven, namelijk Krimpenerwaard, Midden-Delfland, Voorschoten en Wassenaar. Voorschoten gaf in 2018 ook geen vergunning voor nieuwe woningen af, terwijl Wassenaar in 2018 één nieuwe woning liet bouwen. Voor Krimpenerwaard en Midden-Delfland heeft het CBS geen cijfers over 2018.

Den Haag was in 2018 nog de Nederlandse gemeente met de meeste verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen, maar Utrecht heeft vorig jaar die koppositie overgenomen. Daar mogen 3.300 nieuwe woningen worden gebouwd. Ook Amsterdam verleende met 1.995 vergunningen vaker toestemming dan Den Haag (1.588). In 2018 gaf Den Haag bijna drie keer zo vaak een vergunning voor een nieuwbouwwoning. Na Den Haag mag er in Leiden het meest bijgebouwd worden, want hier komen 846 nieuwe woningen.

Westland

In de meeste gemeenten in de regio nam het aantal nieuw te bouwen woningen af, of bleef het ongeveer gelijk. Uitzonderingen zijn Delft en Westland. In Delft zijn er in 2019 459 vergunningen verleend, terwijl dit een jaar eerder er 338 waren. De stijging van het aantal verleende vergunningen was in Westland het grootst, daar ging het aantal te bouwen woningen van 204 naar 590.

