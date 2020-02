Sluiting 'goedkoopste prostitutiestraat van Nederland' is 'goed voor de wijk'

Het erotisch centrum moet komen in een nieuwe locatie vlakbij het Schenkviaduct, ten noorden van de Lekstraat. Tegelijkertijd moet er een plan komen voor de ontwikkeling van de Doubletstraat en de Geleenstraat zodra de ramen zijn verhuisd. Verschillende geïnteresseerde marktpartijen hebben zich bij de gemeente Den Haag gemeld omdat ze willen investeren in het project.

De gemeente wil dat de verplaatsing vanuit een particulier initiatief wordt geregeld. Het stadsbestuur maakt samen met een investeerder een plan, maar steekt zelf geen geld in het project.

Zo moet het nieuwe erotisch centrum eruit komen te zien | Foto: UNstudio

Uitbuiting, mensenhandel en mishandeling

'De gezondheid en veiligheid van sekswerkers staat voorop', zegt Parbhudayal. 'De verplaatsing zou de kans bieden om een centrum te ontwerpen dat aan alle wensen en eisen voldoet op het gebied van hygiëne en arbeidsomstandigheden. Goede voorzieningen in combinatie met veiligheidsmaatregelen zullen bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van de sekswerkers.'

Aanleiding is om eindelijk een stap te zetten in het hoofdpijndossier 'Doubletstraat en Geleenstraat'. Vooral de raamprostitutie in de Doubletstraat veroorzaakt overlast, zeggen omwonenden. Bovendien is er 'achter de ramen' soms sprake van misstanden zoals uitbuiting, mensenhandel en mishandeling.

Plek voor transgenders

Belangenorganisatie voor sekswerkers SHOP staat neutraal in de kwestie. Nicole Harms, manager bij SHOP: 'We zijn niet negatief, niet positief. Het belangrijkste is dat er raamprostitutie terugkomt.' Als er iets nieuws komt, ziet SHOP daar ook graag plekken voor mensen die nu vanuit huis werken en plekken voor mannen en transgenders.

SHOP deed onderzoek naar hoe de sekswerkers denken over verplaatsing. Een grote groep vindt dat er vooral raamprostitutie moet zijn. Waar maakt hen minder uit. 'Maar er is een groep van mensen die bijvoorbeeld al tien jaar in de Doubletstraat werkt en zij zouden het jammer vinden.' Ze zijn gehecht aan hun huidige werkplek.

Buurtbewoners Doubletstraat

Omwonenden van de Doubletstraat reageren verheugd op het nieuws. Els 't Hooft van wijkorganisatie Het Oude Centrum: 'Voor de wijk is de verhuizing goed. Het is een moeilijk onderwerp. In de wijk zijn er verschillende meningen en vaak hoogoplopende emoties. Wij moeten dat als organisatie bundelen.'

Wel zegt 't Hooft dat de veiligheid van de sekswerkers niet meer gegarandeerd kan worden. 'Ik woon zestien jaar in de buurt van de Doubletstraat en ik zie dat er misstanden zijn. Een voorwaarde van de verplaatsing moet zijn dat er veel aandacht voor sekswerkers is. Zoals de mogelijkheid tot het geven van een uitstapprogramma en bijvoorbeeld educatie. Het lijkt er natuurlijk op dat wij van de Doubletstraat af willen. Maar het is soms schrijdend wat je daar ziet gebeuren en daar kan ik als vrouw mijn ogen niet voor sluiten.'

'Goedkoopste straat Nederland'

'Ik heb er wel eens een rondleiding gehad en toen ben ik geschrokken', vervolgt 't Hooft. 'Van de prijs, het wordt ook wel de goedkoopste prostitutiewijk van Nederland genoemd, namelijk 30 euro per keer. Het heeft een enorme groezelige uitstraling. Een straat waar hygiëne en veiligheid duidelijk niet voorop staan. Ik denk dat dat ook naar de wijk uitstraalt.'

LEES OOK: Steun uit de 'hoerenbranche' voor Haagse visvrienden