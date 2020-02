VIDEO: Metershoge giraffe van 46.000 legosteentjes wordt opgebouwd

De giraffe is 6 meter hoog en gemaakt van meer dan 46.000 lego- en duploblokjes. Met 1.200 kilo is de Scheveningse giraffe zelfs zwaarder dan een gemiddeld mannetje. 'De giraffe moet natuurlijk in weer en wind op Scheveningen staan', legt Maaike Schroëder van het Discovery Centre uit. 'Daarom is de binnenkant van staal gemaakt.'

Bouwers zijn in Tsjechië meer dan zeshonderd uur bezig geweest met het maken van de giraffe, die aan de buitenkant wel helemaal bedekt is met lego en duplo. In vier delen is het bouwwerk op een truck gezet en naar Scheveningen gebracht. Hier is hij met een kraan in elkaar gezet. 'Mensen kunnen op de boulevard kijken hoe dat gebeurt en vanaf vanmiddag is hij dan helemaal te bewonderen', vertelt Schroëder.

Speeleiland

Het Lego Discovery Centre gaat op 7 mei open. De giraffe is de enige blikvanger die op de boulevard komt te staan. 'Er komen geen andere dieren', zegt Schroëder. 'De rest staat allemaal binnen in het pretpark. Er komt onder meer een speeleiland en een 4D-bioscoop. Alles wat kinderen nodig hebben voor een leuke tijd.'

LEES OOK: Wouter wil de eerste professionele legobouwer van Nederland worden: 'Dit is mijn droombaan'