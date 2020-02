Atletiekcoach Jerry M. gaf meisjes lingerie: 'Wat heb je lekkere billen'

Voormalig atletiekcoach Jerry M. moet twee jaar de cel in, vindt het Openbaar Ministerie (OM). M. staat donderdag voor de rechter in Dordrecht. Hij zou tussen 1982 en 2017 pupillen seksueel hebben misbruikt. M. was ook een tijdlang trainer bij Haag Atletiek in Den Haag. De ex-coach ontkent het misbruik.

'Je bent vader van twee kinderen en ik wilde je daar destijds niet weghalen', zegt een van de vermeende slachtoffers bij de rechtszaak. 'Maar door nu aangifte te doen, heb ik mijn zelfvertrouwen terug.' Destijds was ze veertien jaar oud. 'Mijn atletiekcarrière stopte door wat jij hebt gedaan. Op school stond ik alleen. Ik was kwetsbaar.'

De zaak van de vrouw speelde in 2006. M. zou haar borsten betast hebben in het Spaanse Lloret de Mar. Hijzelf ontkent dat. 'Ik heb de rug, schouders en nek gemasseerd', zegt hij. 'En bij het borstbeen vanwege klachten, maar niet de borsten zelf.' De massage gebeurde in een hotelkamer waar M. en het meisje alleen waren. Tijdens de massage zat hij op haar. 'Dan kon ik er beter bij', zegt hij daarover.

M. gaf lingerie aan de meisjes

Een tweede meisje dat aangifte heeft gedaan, zegt dat ze tijdens een trainingskamp op de mond is gezoend door de trainer. Die ontkent dat en zegt dat hij haar na een goede training op de wang heeft gekust. Ook weerspreekt hij dat hij haar op een lokale markt bij de billen heeft gepakt. Wel geeft hij toe het meisje lingerie te hebben gegeven. 'Dat deed ik ook bij mijn vrouw. Ik vond het leuk te geven, niet omdat ik iets van haar wilde. We hadden het gewoon gezellig met zijn allen.'

Het slachtoffer kijkt tijdens de rechtszaak recht in de ogen van de voormalige trainer: 'Ik neem het je ontzettend kwalijk wat je me hebt aangedaan. Je maakte me kleiner en ging over je grenzen. Het was toen niet okay, het is nu niet okay.' M. lijkt geëmotioneerd maar wil niet direct reageren.

'Wat heb je lekkere billen'

Ook behandelt de rechtbank de aangifte van twee zusjes. Als hij ze liet zien hoe je goed in de startblokken moet staan, zou hij hen bij de heupen hebben vastgepakt en zijn onderlichaam tegen de billen van de meisjes hebben gedrukt. Dat wordt beaamd door meerdere pupillen. 'Op zijn hondjes', zeggen ze. Weer ontkent M. 'Bij sommige jongens die sterk waren, moest dat ook. Maar er was altijd ruimte tussen ons.' Wel geeft hij toe vaker te hebben gezegd dat ze 'lekkere billen' hadden. 'Maar', zegt Jerry M, 'dat riepen we allemaal tegen elkaar.'

De officier van justitie leest de slachtofferverklaringen van de meisjes voor: 'Ik was vrolijk, maar mensen herkenden me niet meer. Vieze grapjes, gestoei, tikken op de billen. Je ging in alles je boekje te buiten.' Een van de meisjes vertelt dat ze Jerry M. ooit betrapte tijdens een massage van een meisje. 'Ontbloot, met kaarsjes aan.'

'Ik heb alles voor ze gedaan'

De voormalige coach voelt zichzelf slachtoffer. 'Ik heb alles voor ze gedaan. Ophalen, wegbrengen, klaarstaan'. Hij vindt het zwaar om de verhalen zo te horen. Bovendien vindt hij dat hij door de media als monster is weggezet. Zijn baan als chauffeur bij de RET is hij kwijt, zijn huwelijk is op de klippen gelopen en hij heeft levenslange schorsing van de Atletiekunie aan zijn broek.

De officier van justitie zegt in zijn requisitoir dat de verhalen van de meisjes worden 'herkend' door andere pupillen. Ook merkt het OM op dat bepaalde strafbare feiten inmiddels verjaard zijn. Maar dat ook die slachtoffers hun verhaal hebben gedaan bij de politie.

'Bobbel in de broek'

De zaak van de twee zusjes bij wie M. zijn kruis tegen hun billen zou hebben gedrukt bij goed neerzetten in de startblokken, leverde Jerry M al een schorsing op bij atletiekvereniging CAV Barendrecht. De meisjes zeiden thuis dat ze een 'bobbel in zijn broek' voelden. Ze deden geen aangifte, maar meldden het wel met de schorsing als gevolg.

De getuigenissen van de meisjes zijn misschien 'losse zaken' maar ze lijken zoveel op elkaar, dat ze elkaar versterken qua bewijs, vindt het OM. 'Tot op de dag van vandaag hebben de slachtoffers moeite met seksualiteit en relaties.'

