Wie wordt de nieuwe nachtburgemeester van Den Haag?

Pat Smith of Cary van Rheenen wordt de nieuwe nachtburgemeester van Den Haag. Dat heeft de Haagse Nachtraad donderdag bekendgemaakt. Beide Hagenezen deden twee jaar geleden ook al mee aan de verkiezing. Ze verloren toen van de huidige nachtburgemeester Sjoerd van Schuylenburch. Maar wie zijn Pat en Cary? We stellen ze hieronder aan je voor.

Wie ben je?

Pat: 'Ik ben geboren en getogen in Den Haag. Inmiddels 39 jaar oud en ik word in juni vader. Of dat nog lastig is als ik nachtburgemeester word? Nee hoor. Ik heb ADHD, dus slaap sowieso niet veel, ongeveer vier of vijf uur per nacht. Ik zit ook al negentien jaar in de popband 'Splendid'. Ik kom uit een echte muziekfamilie. De broer van mijn opa was een bekende orgelspeler in de katholieke kerk, mijn overgrootvader was violist en mijn ooms spelen trombone en gitaar. Het grappige is dat mijn ouders helemaal niets met muziek hebben. Ik heb meer gemeen met mijn ooms: net als hen ben ik geboren met zes vingers. Mijn ouders hebben gewoon vijf vingers. Ze hebben toen ik klein was die zesde vinger operatief verwijderd. Als het een volwaardige vinger was geweest, was het wel handig geweest. Ik speel namelijk ook gitaar. Dus dan had ik waarschijnlijk dingen kunnen doen die niemand anders kan.'

Cary: 'Ik ben een rasechte Hagenaar. Ik ben 69 jaar geleden geboren op de Weteringkade. In Transvaal heb ik mijn jeugd doorgebracht en daarna heb ik Den Haag doorkruist, van de Mariahoeve tot Laak. Op veel plekken heb ik gewoond. Ook op werkgebied heb ik veel dingen gedaan: ik was groepsleider bij een tehuis voor jongens met een licht criminele achtergrond. Ook ben ik adjunct-directeur geweest bij een welzijnsinstelling in Den Haag. En al behoorlijk wat jaren treed ik met mijn broer Nico op als het duo 'Gebroeders De Gier'. Daarin proberen we via cabaret serieuze onderwerpen binnen bedrijven te bespreken, zoals een reorganisatie of hoe om te gaan met collega's. Ik heb verder twee dochters en vier kleinkinderen. Woon met mijn twee grote witte herders en grote kat in Den Haag. En heb een lat-relatie.'

Wat is je lievelingsplek in Den Haag?

Pat: 'Scheveningen. Zonder twijfel. Ik woon zelf dicht bij het strand. De zee is echt een van mijn beste vrienden. Een plek om tot rust te komen. Maar ook de Grote Markt bezoek ik erg graag. Lekker naar een grand café om een koffie te drinken. En natuurlijk 's avonds het Haagse nachtleven verkennen.'

Cary: 'Dat moet de Haagse Markt zijn. Daar heb ik een groot gedeelte van mijn jeugd doorgebracht. Dan ging ik als jonge jongen de marktkooplui helpen en daar verdiende ik dan wat geld mee. Ook leerde ik zo de echte Hagenaars kennen. En ik pikte de echte Haagse humor daar op.'

Waarom wil je nachtburgemeester worden?

Pat: 'Een doorn in mijn oog is de betutteling in Den Haag. Zie de strenge geluids- en terrasregels. Daardoor is er geen ruimte voor gezelligheid. Daar wil ik wat aan doen. Er moet meer reuring in de binnenstad komen. En meer sociale controle. Dat vergroot de veiligheid. René (Bom, de vorige nachtburgemeester, red.) en Sjoerd (van Schuylenburch, de huidige nachtburgemeester, red.) hebben geïnventariseerd hoe het nachtleven er nu uitziet in Den Haag. En wat er echt mist bij ondernemers. Als ik die conclusies heb, wil ik er graag verder mee.'

Cary: 'Den Haag heeft zoveel te bieden. Het is een hele intense stad. Er moet een soort van voetafdruk komen, waarbij je meteen aan Den Haag denkt. Als je nu bijvoorbeeld Parkpop noemt, dan weet iedereen dat het in onze stad is. Dat wil ik verder uitbouwen. Zeker als nachtburgemeester. Dan wil ik ook kijken naar zwerfkinderen en probleemjongeren. Waar vertoeven dit soort groepen? Dat wil ik uitzoeken.'

Wat wil je veranderen aan het nachtleven?

Pat: 'De nacht is heel belangrijk. Die zorgt voor creativiteit en saamhorigheid. Daar moet meer aandacht voor komen. Ook door die geluids- en terrasregels te versoepelen. Nu gebeurt het nog vaak dat iemand een leuke tent opent. Daar gaan ze dan vol goede moed voor. Die mensen willen dan ook de wijk gezelliger maken. Maar dan komt er iemand klagen over mogelijke geluidsoverlast en wordt zo'n uitbater meteen weggezet als boef en moet hij er meteen iets aan doen. Mijn campagneslogan is: '24/7 Den Haag, de echte hoofdstad van Nederland'. Den Haag heeft het parlement en internationale ambities. Dat moet je volgens mij ook 24 uur per dag, zeven dagen per week uitstralen. En daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.'

Cary: 'De status van nachtburgemeester aanpassen. Die status moet een stuk hoger, zodat je ook een rol van betekenis hebt tijdens bepaalde onderhandelingen. Ik wil ook graag aan de slag met het uitgaansleven. En ik hoop in contact te komen met jongeren om te zien wat voor hen belangrijk is. Zo hoop ik te zien of er plekken kunnen komen om de jongeren te helpen.'

Stemmen op de nachtburgemeester

Inwoners van Den Haag kunnen sinds donderdag 15.00 uur stemmen op Pat of Cary. De stemming sluit vrijdag 14 maart. Die vrijdagavond wordt ook bekend wie Sjoerd van Schuylenburch opvolgt als nachtburgemeester.

