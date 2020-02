Burgemeesters grote steden lopen niet warm voor messenverbod voor minderjarigen

Ook onze regio is de afgelopen tijd een aantal keer opgeschrikt door steekpartijen waarbij jongeren betrokken waren. Zo werd in december de 20-jarige Bilal Aydin doodgestoken op de Goudriaankade, in de buurt van station Hollands Spoor. Maandag werden voor betrokkenheid bij zijn dood zes verdachten aangehouden tussen de 15 en de 18 jaar oud.

Zo'n drie weken na de steekpartij werd op het ROC Mondriaan in het Haagse Forepark een jongen van 17 neergestoken door een leeftijdsgenoot. Ook in 's-Gravenzande gingen jongeren elkaar half januari met messen te lijf. Justitie heeft zes verdachten op de korrel, allen niet ouder dan 16 jaar.

De populariteit van drillrap zou een van de mogelijke oorzaken zijn die genoemd worden voor een toename van jongeren met een mes. Ook familie en vrienden van de vermoorde Bilal leggen die link met drillrap, de rapstijl waar gerapt wordt over 'Shanks 'en 'Rambo's' en artiesten met kapmessen zwaaien in clips.

Geen cijfers

Begin dit jaar uitte de politie ook zorgen omdat jongeren steeds vaker betrokken zijn bij ernstige incidenten met steekwapens. Vooral uit Amsterdam en Rotterdam komen signalen dat jeugdigen vaker messen bij zich dragen. Daarover zei de politie: 'Of het hier gaat om een serie incidenten of dat het te maken heeft met een cultuurverandering onder jongeren waarin wapenbezit toeneemt, is lastig te zeggen'.

Lastig aan de discussie over messengeweld onder jongeren is dat er geen precieze cijfers zijn. Uit cijfers die de NOS opvroeg bij Bureau Halt blijkt ook een stijging van het wapenbezit onder jongeren. Dat ging niet alleen om messen, maar ook om bijvoorbeeld nepvuurwapens. Ook sommige burgemeesters in onze regio zien een toename van het aantal jongeren met wapens.

Regioburgemeesters

Zo ziet Johan Remkes van Den Haag dat er 'in Nederland een stevig probleem begint te ontstaan rond minderjarigen en messen'. De burgervader is op dit moment bezig om cijfers te verzamelen over zijn stad. Ook in Gouda zien ze een toename van incidenten met jongeren en messen. Terwijl ze in Alphen aan den Rijn geen stijging zien maar wel 'signalen dat het leeft onder de jeugd'. Leiden heeft geen cijfers en doet daarom ook geen uitspraken over een eventuele toename. Delft laat weten dat het onderwerp daar helemaal niet speelt.

Dat sommige van de steden een stijging zien, wil niet zeggen dat de burgemeesters ook automatisch voor een verbod zijn, zoals hun collega's in Ridderkerk en Nissewaard. Zo noemt de burgemeester van Gouda zo'n verbod 'erg stevig' en benadrukken Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn en Henri Lenferink van Leiden dat er al heel veel verboden is onder de huidige wet.

Preventie

Het overgrote deel van de burgemeesters ziet vooral heil in preventie. Voor Lenferink van Leiden betekent dat 'opvoeding en begeleiding'. Pieter Verhoeve van Gouda noemt daarbij ook voorlichting op scholen en een inleverdag. Spies denkt daarnaast dat kluisjescontrole en fouilleren bij uitgaansgelegenheden zouden kunnen helpen.

Ouders waar zijn jullie? Ga opvoeden - Charlie Aptroot, burgemeester Zoetermeer

Alle burgemeesters zien een belangrijke rol weggelegd voor de ouders. Zo uitte Charlie Aptroot van Zoetermeer zondag 16 februari zijn frustratie via Twitter. Aptroot liep een nacht mee met de politie in zijn stad, die midden in de nacht een jongen van 15 oppakte met een 'groot mes' op zak. 'OUDERS WAAR ZIJN JULLIE? GA OPVOEDEN', twitterde hij. Ook Aptroot ziet niks in een algeheel verbod op messen voor minderjarigen.

Boete voor de ouders

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wil een stap verder gaan, maakte hij deze week bekend. Zo wil hij ouders een boete van 2500 euro kunnen opleggen als hun kind voor de tweede keer gepakt wordt met een mes op zak. Onder juristen is discussie of dit überhaupt mag van de wet.

Toch kan Remkes zich wel vinden in het idee om ouders aan te spreken. Hij wil met Aboutaleb in gesprek over een mogelijke samenwerking. 'Dat heeft verreweg de voorkeur boven een landelijk verbod'. Ook de andere burgemeesters zien het betrekken van de ouders als een goede oplossing.

Landelijk aandacht voor messenverbod

De landelijke politiek heeft de messenproblematiek ook op de radar. De Tweede Kamer wil dat het kabinet gaat kijken of het messenverbod kan worden uitgebreid, meldde de NOS. Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie zei tegen de omroep dat het uitbreiden van de lijst met verboden messen niet de oplossing is. Ook de minister ziet meer in maatregelen als preventief fouilleren.

