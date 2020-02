'Krottenkoning' sloopt panden in Noordwijk

De opdracht voor de sloop komt echt van Ronnie van de Putte, laat een woordvoerder weten. Wel zegt hij dat er de afgelopen tijd 'constructieve gesprekken' zijn geweest in een 'positieve sfeer'. De panden zijn de gemeente al geruime tijd een doorn in het oog. Na lang getouwtrek werd de voormalige manege anderhalf jaar geleden ontdaan van asbest en deels gesloopt. Nu blijven enkel de grondplaten liggen, maar daar is vanaf de weg niets van de te zien, zegt de woordvoerder.

Het andere pand is dat van de voormalige drukkerij Dekker aan de Noordwijkse Schoolstraat. Ook in dat pand woedde brand. De drukkerij gaat, als de planning doorgaat, volgende week plat. Ook hier blijven grondplaten liggen. Dat zou te maken hebben met mogelijke verkoop van de grond.

Drukkerij Dekker in Noordwijk. | Foto: Omroep West

Krottenkoning onder druk

Het is niet bekend waarom Van de Putte nu heeft besloten deze percelen te slopen. De gemeente wil er niets over kwijt, maar een woordvoerder zegt dat er geen verband is met plannen om het Vuurtorenplein op te knappen. Dat plein ligt er zwaar verkommerd bij, maar de winkels aan het plein zijn van Ronnie van de Putte. Hij blokkeert renovatie keer op keer.

In Wassenaar is Van de Putte eigenaar van het vervallen Huize Ivicke. Daar is hij in een procedure verwikkeld met de gemeente over het opknappen van het pand. Hij heeft bezwaar aangetekend tegen een beslissing van de gemeente Wassenaar om het gekraakte monumentale huis voor de zomer op te knappen. Doet hij dat niet dan gaat de gemeente er aan de slag en stuurt de rekening door.

Bekijk in dit kaartje wat het bezit is van Ronnie van de Putte:

