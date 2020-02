Bingo zonder ballen: 'Je moet een beetje met je tijd meegaan'

De lange tafel in de gemeenschappelijke ruimte van het seniorencomplex zit helemaal vol. Zo'n dertig vrouwen en een enkele man zitten klaar. Voor hen liggen bingokaartjes en markers. Er is slagroomtaart en koffie. 'We spelen eerst nog een potje bingo op de ouderwetse manier, daarna doen we het met het nieuwe apparaat', roept Wilma Grimbergen, terwijl ze graait in de zak met balletjes.

Het seniorencomplex heeft sinds deze week een digitaal bingo-apparaat. Via een subsidie konden ze het ding aanschaffen. 'Er wonen hier veel oudere mensen en als je ouder bent ga je slecht zien of slecht horen. De mensen hier konden het eigenlijk niet goed meer verstaan', zegt Hans Smit die regelmatig bingo-ochtenden organiseert. 'Toen hebben we naar een oplossing zitten kijken en dat bleek een bingo-apparaat te zijn. Het kost nogal veel geld, maar gelukkig kregen we subsidie en daar zijn we heel blij mee.'

Het is even wennen, maar het gaat wel een stuk sneller - Wilma Grimbergen, roept bingogetallen om

'B7', roept Wilma over de lange tafel. Ze heeft de balletjes ondertussen vervangen voor het nieuwe bingo-apparaat. Een display met grote getallen staat voor haar. 'Het is even wennen, maar het gaat wel een heel stuk sneller en het is ook veel makkelijker te overzien voor ons', zegt ze.

Dat vindt ook één van de deelneemsters. Ze speelt al een tijdje mee en vandaag doet ze dat voor het eerst met het nieuwe apparaat. 'Het is hartstikke leuk, heel anders dan het andere', zegt ze en ze lacht. 'Je hoeft niet zo te luisteren. Ik ben een beetje doof, ik heb een gehoorapparaat, dus dan is het wel makkelijk.'

'Met je tijd meegaan'

Of Hans dat nostalgische gevoel met die balletjes niet mist? 'Dat lijkt misschien, maar voor ouderen is het toch makkelijker als je een digitaal bingo-apparaat hebt, dan kunnen ze op het display zien welke cijfers er zijn getrokken.' Een deelneemster beaamt dat. 'Nee hoor, ik mis het niet. Je moet een beetje met je tijd meegaan.'