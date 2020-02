Celstraf voor Syriër die vanuit Alphen aan den Rijn jihadbroer sponsorde

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste veertig maanden cel tegen Abdulrazak A.. De man kwam in 2013 vanuit Syrië naar Nederland. Hij zou in de jaren daarna vanuit Alphen verschillende malen geld hebben overgemaakt naar zijn broer Zakaria in de Syrische stad Idlib. Het ging om ongeveer 10.000 dollar.

'U wist dat uw broer een strijder was van Islamitische Staat (IS) en Jabhat Al Nusra', zei de rechter donderdag tijdens de uitspraak tegen A. 'U heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de jihadstrijd en de destabilisering van Syrië.'

Zelfmoordaanslagen

De broer stond in jihadistisch uniform op foto’s en video van de terreurgroepen. Bij de vreemdelingendienst in Nederland zou A. zelf verteld hebben dat zijn broer zich in Syrië bij een strijdgroep had aangesloten. De Syriër zou ook een gesproken boodschap van zijn broer hebben ontvangen over zelfmoordaanslagen.

De rechtbank vindt ook bewezen dat de verdachte zich in Alphen aan den Rijn bezighield met zogenoemd hawala-bankieren. Dat is een islamitische vorm van bankieren waarbij geld zonder tussenkomst van een officiële bank wordt gestort. A. zou voor Syriërs in Nederland geld naar hun moederland gezonden hebben. Daarbij ging het volgens het OM ook om flinke sommen geld, oplopend tot 70.000 euro.

Mensensmokkel

De rechter meent dat de Syriër - die inmiddels in Leiden woont - zich verder heeft ingelaten met mensensmokkel. Hij zou vier mensen, onder wie een zus en neef, vanuit Libanon en Turkije naar Nederland geholpen hebben. Die trip liep via Griekenland en Duitsland.

De handel en wandel van de Syriër kwamen aan het licht toen hij in september 2017 werd opgepakt in de woning van zijn ex-vrouw in Rijswijk. Tijdens het eten zou hij ruzie met haar hebben gekregen. Hij dwong haar een potje met Syrische sambal leeg te eten. Ook sloeg hij de vrouw en beledigde hij haar. Gealarmeerde agenten keken in zijn telefoon en kwamen zo de illegale geldstortingen op het spoor.

Medeverdachte

Mohammed K. (45) uit Alphen is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een werkstraf van 150 uur. Deze Syrische man zou hoofdverdachte A. geholpen hebben met het bankieren. Het OM had tegen hem alleen een werkstraf van 180 uur geëist.

LEES OOK: Syriëgangster uit Gouda aangehouden op Schiphol