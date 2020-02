Droom komt uit voor melkboer Jorden: 'Gaaf om je eigen melk in flessen te doen'

De zogenoemde 'minimelkmachine' maakt het voor de boerenfamilie sinds kort mogelijk hun eigen melk te verwerken. De machine is iets waar Jorden en zijn vrouw Yvonne toekomst in zien. 'Het melken en het verwerken gaat veel sneller dan bij de grote melkproducenten. Normaal gesproken duurt zo'n cyclus een week. Bij ons is dat maximaal twee dagen', legt Jorden uit.

Voor de Bodegraafse familie is het zelf verwerken van hun melk een droom die uitkomt. 'Het is natuurlijk heel gaaf om je eigen product in de fles te doen en bij mensen af te zetten die dicht bij je in de buurt wonen', vertelt Yvonne. 'Vroeger werd onze melk in het "normale circuit" vermengd met melk van andere koeien. Dan wordt het anoniem. Nu krijgt de klant alleen melk van onze koeien.'

Problemen

De melkvee-industrie heeft de afgelopen jaren nogal te kampen gehad met wat problemen als stijgende melkprijzen, grondprijzen en het fosfaatquotum. Woensdag protesteerden opnieuw boeren in Den Haag. Maar de familie Oostdam heeft besloten niet meer onder deze problematiek te lijden. Jorden: 'Wij kiezen ervoor om zelf naar een oplossing te zoeken in plaats van dat we afhankelijk zijn van mensen die oplossingen aan moeten dragen.'

Die oplossing is volgens de familie dus de 'minimelkmachine'. 'Maar het is ook een stukje ondernemerschap', zegt Yvonne. 'Onze boerderij staat midden in het Groene Hart van de Randstad. Vroeger nam je er honderd koeien bij om je bedrijf een stap verder te brengen. Maar aangezien wij met veel mensen op een kleine ruimte zitten, zoeken wij het wat breder op. Ook omdat we de nieuwe generatie meer ruimte willen geven.'

Nieuwe generatie

Die nieuwe generatie staat bij de familie Oostdam al klaar. Zoon Niels zal op een gegeven moment het stokje overnemen van zijn ouders. Hij is onder de indruk van de nieuwe investering die zijn vader en moeder gedaan hebben. 'Het is onwijs gaaf. Je moet een beetje met de tijd meegaan. Het gaat nu bijna volledig geautomatiseerd.'

Via de online bezorgdienst Picnic wordt de melk (halfvol en vol) van de familie Oostdam in en rondom Bodegraven verspreid. Yvonne: 'We beginnen klein, maar het zou natuurlijk mooi zijn als het een groot succes gaat worden. Maar iets nieuws is altijd spannend.'

3300 flessen per dag

De eerste orders moeten nog binnenkomen, maar als het moet, dan kan de familie 3300 literflessen per dag aanleveren. 'Ik heb geen idee hoe groot de eerste order gaat zijn. Maar samen verwachten we er veel van', besluit Jorden.