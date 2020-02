Natuurlijke dood, zelfdoding of perfecte moord? Dood Koreaanse held in Den Haag nooit opgehelderd

Door het uitbreken van het coronavirus, dat ook heeft toegeslagen in Korea, is het sinds eind vorige week echter rustig in het museum. Een groep van veertig Koreaanse bezoekers heeft vrijdag op het laatste moment afgezegd. Eigenaar Kee Hang Lee heeft daarom alle tijd om Omroep West rond te leiden in misschien wel het minst bekende museum van Den Haag.

Trots brengt Lee ons naar de hotelkamer op de eerste verdieping waar Yi Jun is overleden. Naast het opgemaakte bed hangen de nagemaakte kleren van de vredesstichter. In een hoek staat de grafsteen, zoals die was te zien op begraafplaats Nieuw Eykenduynen, waar hij oorspronkelijk zijn laatste rustplaats kreeg. Hij staat nu hier omdat Jun in 1963 plechtig werd herbegraven in Korea.

Mislukte vredesmissie

Yi Jun dankt zijn heldenstatus in Korea aan zijn mislukte bezoek aan de Tweede Vredesconferentie in Den Haag in 1907. Begin januari ontvlucht hij, samen met prins Yi Wi-jong en vice-minister Yi Sang-seol, zijn thuisland Korea, dat door Japan is bezet. De barre tocht door onder meer Rusland duurt twee maanden.

De Koreaanse delegatie met Yi Jun, prins Yi Wi-jong en vice-minister Yi Sang-seol | Beeld: Yi Jun Peace Museum

In Den Haag wordt duidelijk dat hun vredesmissie tevergeefs is. Omdat ze geen uitnodiging hebben gekregen wordt hun verzoek, om te pleiten voor de Koreaanse zaak, onder druk van Japan geweigerd.

Doodsoorzaak

Tot overmaat van ramp wordt Yi Jun enkele dagen later dood aangetroffen op zijn hotelkamer in de Wagenstraat. Verschillende verhalen duiken op in de media. De ene krant heeft het over de gevolgen van een abces, de ander over een hartverlamming.

Nieuwsbericht over de dood van Yi Jun | Bron: Arnhemsche Courant, 16 juli 1907

Prins Wi-jong laat in een Franstalige krant opschrijven dat de Koreaanse diplomaat van verdriet is gestorven. In Korea wordt zijn dood vervolgens uitgelegd als zelfdoding. Maar in Japanse media duikt het verhaal op dat hij zou zijn vermoord.

Geen bewijsstukken

Wat er nou precies is gebeurd zal waarschijnlijk nooit meer duidelijk worden. Ruim een eeuw later zijn er geen schriftelijke bewijsstukken meer die uitsluitsel kunnen geven over de doodsoorzaak. In Korea gaan ze er vanuit dat hij voor zijn land is gestorven.

Yi Jun Peace Museum in de Wagenstraat | Foto: Omroep West

Omdat zijn vredesmissie wordt gezien als het begin van de strijd om de bevrijding van Korea, krijgt hij na het verlies van Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog de heldenstatus. Het voormalige hotel wordt in 1995 opgekocht door Kee Hang Lee. Samen met zijn vrouw Song Chang-ju wordt het opgeknapt tot het Yi Jun Peace Museum.