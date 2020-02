Rechtszaak om gedumpte Nataschja: 'Het lijkt wel of ik de dader ben'

De 44-jarige Nataschja uit Epe werd dood gevonden in Leiden | Beeld: still uit video AS Media

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag zes maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, geëist tegen Leidenaar Peter de C. voor het verstoppen van het lichaam van Nataschja Scheeres in een baggersloot. De 44-jarige vrouw was gewurgd door een vriend van verdachte. De vriend bekende de moord en hing zich later op in zijn cel.

Het stoffelijk overschot van Nataschja uit Epe werd 30 juli 2018 gevonden in een sloot aan de Stevenshofsdreef bij het spoor in Leiden. Ze lag er toen al 2,5 week. Het lichaam was bedekt met modder en kroos.

Volgens het OM was het lichaam mogelijk nooit ontdekt als De C. niet de politie had getipt. Toch zat de 51-jarige man als verdachte in de rechtbank. Hij is aangeklaagd omdat hij zijn vriend Barry zou hebben geholpen bij het wegmaken van het lichaam.

'Hij laat mij ermee zitten'

Voor de rechter reageerde hij boos: 'Het lijkt wel of ik de dader ben. Barry is er niet meer en hij laat mij ermee zitten.' De verdachte zou alleen het hek hebben opengehouden. Hij zag toen dat zijn maat een kruiwagen met het lichaam naar de sloot reed. De benen bungelden eruit.

Maar de officier van justitie vindt dat De C. zijn rol te klein maakt. Hij zou hebben meegedacht over een verstopplaats en een dag later in het lijk met een stok hebben geprikt toen dat boven kwam drijven. 'Respectloos', aldus de officier.

Zwaarmoedig

De advocaat van De C. spreekt van een niet-alledaagse zaak die zwaarmoedig maakt. De verdachte zou er door achtervolgd worden. Hij wordt nageroepen als moordenaar en bedreigd. Er stonden jerrycans voor zijn deur. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

