Theaterbezoek ook voor visueel gehandicapten mogelijk dankzij 'meet & feel'

De visueel gehandicapte Mark Scholten verloor acht jaar geleden zijn zicht, waardoor veel leuke dingen zijn weggevallen. 'Vooral het kijken naar de televisie is 's avonds een gemis. En dan is het in het weekend leuk om naar een voorstelling te gaan. Naar een bioscoop gaan heeft niet veel zin. Voorstellingen met audiobeschrijving maken het toch weer mogelijk om eens naar het theater te gaan.'

Scholten bezoekt de voorstelling 'Othello'. Hij maakt - net als zo'n dertig andere visueel gehandicapten - gebruik van audiobeschrijving. Voorafgaand aan de voorstelling krijgen ze een inleiding, waarin een korte uitleg wordt gegeven over het verhaal en een beschrijving hoe het toneel en de acteurs eruit zien.

Intensief

De groep krijgt ook een 'meet & feel', vlak voordat de deuren voor het publiek open gaan. Hierbij worden ze voorgesteld aan de acteurs, die heel even laten horen hoe ze klinken in hun rol. Hierdoor kunnen ze alvast even wennen aan de stem. Bovendien kunnen ze het decor en de kostuums alvast voelen. Tijdens de voorstelling vertelt een blindentolk tussen de gesprekken door wat er te zien is op het podium.

Hoewel dat best wel intensief is, is Scholten er blij mee: 'Je moet wel heel erg geconcentreerd blijven de hele voorstelling, omdat je toch wel dingen mist. En dat wordt wel deels verteld, maar je moet wel continu opletten. Dus ik vond het wel vermoeiend de eerste keer.'

Toegankelijkheid

Het Nationale Theather maakt het met het zogenoemde HNTonbeperkt mogelijk om de eigen theatervoorstellingen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Daar zijn volgens programmaleider Willemijn Haasken verschillende oplossingen voor. 'Er is de fysieke toegankelijkheid, dus voor mensen in een rolstoel, met stok of die moeilijk ter been zijn. Voor doven en slechthorenden werken we met gebarentolken of schrijftolken.'

Haasken vervolgt: 'En we maken voorstellingen voor mensen die prikkelgevoelig zijn. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Dat kan komen door chronische ziekten, autisme of bijvoorbeeld hersenletsel. Voor deze mensen maken we een voorstellingsbezoek prikkelarm en proberen we een stilteruimte te faciliteren. We zorgen er dan voor dat er minder omgevingsgeluid is, zodat een theaterbezoek mogelijk is.'

Meer geld

Bij het overhandigen van de toegankelijkheidsplaquette onderstreept minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink het belang van de toegankelijkheid van culturele instellingen. 'Ik maak me sterk voor een samenleving waarin iederéén mee kan doen, of dat nu op school, op het werk of tijdens een avondje uit is. In Nederland zijn er twee miljoen mensen met een beperking. Ook die mensen moeten gewoon kunnen genieten van een avond theater, zonder obstakels.'

Maar volgens initiatiefnemer Saartje Oldenburg van Het Nationale Theater is daarvoor meer geld nodig. 'We sluiten ons aan bij het pleidooi van Brink om meer geld vrij te maken om onze samenleving inclusiever te maken. Zonder extra financiering vanuit fondsen en de overheid kunnen wij niet alle benodigde aanpassingen aan onze gebouwen maken en wordt het erg lastig om toegankelijke voorstellingen aan te blijven bieden. Structurele financiering is dus noodzakelijk.'