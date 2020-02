Aantal woninginbraken in Gouda drastisch afgenomen

Het aantal woninginbraken in Gouda is in de afgelopen drie jaar drastisch afgenomen. Vorig jaar werd er in totaal 275 keer ingebroken, terwijl er in 2016 er nog 639 meldingen waren van inbraak. Een daling van 57 procent. Ten opzichte van 2018 is er in het afgelopen jaar 25 procent minder ingebroken.

Volgens burgemeester Pieter Verhoeve is de daling te danken aan de brede aanpak die vorig jaar is afgesproken in de kadernota veiligheid 2018-2022. 'Gouda kent een gedegen veiligheidsaanpak, waar met elkaar hard aan gewerkt wordt. Een dergelijke aanpak kan niet zonder de inzet van de partners maar ook niet zonder inwoners.'

Volgens Verhoeve zijn 'Gouwenaars' zeer actief als het gaat om inbraakpreventie. 'Zo zijn er 114 WhatsApp-groepen en zijn er vorig jaar 314 subsidieaanvragen voor inbraakwerende maatregelen gehonoreerd. Ik ben blij met zulke betrokken inwoners die met ons ook willen bijdragen aan een veilige leefomgeving.'

Vakantieservice

Volgens Verhoeve was in 2019 ook de 'vakantieservice' populair bij veel inwoners. De gemeente ontving daar 507 aanmeldingen voor. De gemeente houdt huizen van inwoners die zich hiervoor aanmelden extra in de gaten.

Naast woninginbraken komt in Gouda ook ondermijnende criminaliteit voor. 'Het is een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij de onderwereld de bovenwereld nodig heeft om criminele activiteiten uit te kunnen voeren. Zij verdienen veel geld op een oneerlijke manier. De samenleving wordt door deze georganiseerde criminaliteit verzwakt. Deze vorm van criminaliteit zorgt tevens voor een onveilig gevoel.'

Drugsgebruik onder jongeren

In 2020 wordt verder onderzocht met welke vormen van ondermijnende criminaliteit Gouda te maken heeft. Op die manier kan er nog gerichter en intensiever worden ingezet op deze vorm van criminaliteit, verduidelijkt de burgemeester. 'Drugsgerelateerde criminaliteit is hier een voorbeeld van. De focus in het onderzoek ligt zowel op het drugsgebruik onder jongeren, als het in kaart brengen van de aanbieders op de drugsmarkt.'

