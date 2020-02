Den Haag krijgt waarschijnlijk ook pikpraat-app tegen straatintimidatie

Mensen die in Den Haag op straat worden lastiggevallen of nagesist en -geroepen worden, kunnen dat binnenkort waarschijnlijk gaan melden via een speciale app. De gemeente gaat dan extra handhavers sturen naar de plekken waar dat vaak gebeurt. Waarnemend burgemeester Johan Remkes wil gaan onderzoeken hoe de pikpraat-app, die in Rotterdam al wordt gebruikt, ook in Den Haag kan worden ingevoerd. Dat zei hij donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos had eerder deze week gepleit voor het invoeren van een pikpraat-app. 'We moeten niet accepteren dat vrouwen in Den Haag seksueel worden geïntimideerd', zeiden raadsleden Richard de Mos en Arjen Dubbelaar afgelopen dinsdag tegen Omroep West.

De partij wil eigenlijk ook dat de gemeente nog veel meer maatregelen gaat nemen tegen straatintimidatie. Bijvoorbeeld door het beboeten van mensen die (meestal) vrouwen nasissen of uitschelden. Maar de rechter bepaalde recent dat dit niet mag, omdat het zou vallen onder de vrijheid van meningsuiting.

Mogelijkheden

Remkes verklaarde donderdag ook dat hij vindt dat er meer tegen straatintimidatie moet worden gedaan. Hij wil daarom samen met zijn collega’s van de andere drie grote steden in gesprek over de mogelijkheden. 'Ik ben in de kern voorstander van landelijke maatregelen', aldus de burgemeester. 'Maar ik ben bereid te kijken of de Rotterdamse manier hier op lokaal niveau toepassing kan vinden. Maar dat moet juridisch wel kunnen.'

Verder gaat Remkes met zijn collega's in het land praten over een verbod op het dragen van messen. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb maakte afgelopen week bekend dat hij wil onderzoeken of het mogelijk is om ouders van minderjarigen, die twee keer worden gepakt met een mes, een boete van 2500 euro op te leggen.

Mogelijkheden op lokaal niveau

Minister Fred Grapperhaus van Justitie had eerder gezegd dat hij hier geen voorstander is. Maar Aboutaleb denkt dat op lokaal niveau wel mogelijkheden zijn door ouders een 'last onder dwangsom' op te leggen als hun kind voor de tweede keer wordt gepakt. Het opleggen van zo'n dwangsom is een bevoegdheid van een burgemeester en daarvoor is de landelijke politiek dus niet nodig.

Op vragen hierover van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, verklaarde Remkes dat hij samen met andere burgemeesters wil onderzoeken of dat mogelijk is. En als dat zo is, komen er 'vervolgstappen'. Ook pleitte hij voor een onderzoek naar het toenemend geweld onder jongeren.

Geweld beteugelen

De gemeenteraad steunde donderdagavond – vaak ook met flinke meerderheden – voorstellen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos om het geweld te beteugelen. Een plan voor het invoeren van zogeheten schoolcops (politieteams die onaangekondigd scholen binnenvallen om scholieren te controleren op wapen- en drugsbezit) kon rekenen op een meerderheid, net als het plan voor de pikpraat-app.

De plannen voor een pikpraat-app en schoolcops werden donderdag ingediend tijdens het debat over de begroting voor dit jaar. Die werd veel later dan normaal behandeld omdat de coalitie met daarin Hart voor Den Haag/Groep de Mos in oktober vorig jaar sneuvelde. De wethouders van die partij – Richard de Mos en Rachid Guernaoui – moesten aftreden nadat de Rijksrecherche invallen bij hen had gedaan. Zij worden verdacht van corruptie. In december werd een nieuwe coalitie gepresenteerd, van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA.

Begroting

Dat nieuwe college presenteerde eind januari de begroting voor 2020. Het wil onder meer dat er op het stadhuis meer ambtenaren worden aangesteld om te controleren of de gemeente geen subsidies verstrekt aan of samenwerkt met criminele organisaties. Verder is er vijftien miljoen beschikbaar voor de komende drie jaar voor gesubsidieerde banen. Ruim acht miljoen gaat naar maatschappelijke opvang en ruim negen naar het opknappen van Nieuw Waldeck, Houtwijk en Mariahoeve. Naar welzijn en armoedebestrijding gaat nog eens drie miljoen. Daarvoor is het wel nodig dat de Onroerendezaakbelasting (OZB) iets omhoog gaat.

Tijdens de behandeling van begroting door de raad bleek donderdag dat veel partijen zich zorgen maken over de afvalcrisis in de stad. Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) verklaarde op vragen van een aantal partijen dat zij en haar collega Hilbert Bredemeijer (CDA) binnenkort met een plan komen voor extra maatregelen. Volgens haar zijn inmiddels al 130 plekken in de stad aangewezen als 'hotspot' waar extra vaak het vuil wordt opgehaald. Nog heel veel vaker het vuil ophalen is volgens haar niet mogelijk, want dan zou de afvalstoffenheffing met 'miljoenen' omhoog moeten.

'Heel het college verantwoordelijk'

Op sociale media werden de afgelopen periode meerderde wethouders verantwoordelijk gehouden voor de afvalcrisis in Den Haag. Ook nu is de portefeuille weer verdeeld, maar volgens Van Tongeren is 'heel het college' verantwoordelijk.

De politiek ziet ook met lede ogen aan hoe steeds meer woningen worden vertimmerd en er vaak door speculanten kamertjes in worden gemaakt voor de verhuur. Wethouder Martijn Balster (PvdA) sprak ook over een zorgwekkende ontwikkeling. 'Er is sprake van een onfatsoenlijke verhokking die de leefbaarheid in vaak kwetsbare wijken onder druk zet.' Hij komt daarom nog binnen een maand met voorstellen om daar iets aan te doen.