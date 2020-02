Delft grootste stijger op ranglijst van meest geliefde NS-stations

Het nieuwe station van Delft is de grootste stijger op de ranglijst van meest populaire treinstations van NS. Was vijf jaar geleden nog niet de helft (40 procent) van de reizigers te spreken over het station, in 2019 was 92 procent tevreden met het nieuwe, deels ondergrondse station. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research waarbij 150.000 reizigers werd gevraagd wat ze van hun station vinden.

De grote stijging is vooral te danken aan het in 2015 nieuw geopende station. De treinen reden in Delft jarenlang over een spoorviaduct, dwars door het centrum, van en naar het station. Dat was slecht toegankelijk voor mindervaliden. Die verbeteringsslag wordt gewaardeerd door reizigers, blijkt uit het onderzoek. In Zuid-Holland wordt alleen Rotterdam Centraal, met 93 procent, net ietsje meer gewaardeerd.

Het meest populaire treinstation van Nederland ligt in Limburg: station Klimmen-Ransdaal. Over dit authentieke station, een rijksmonument uit 1913, zijn bijna alle reizigers (97 procent) enthousiast. Het minst populaire treinstation is die van het Brabantse Lage Zwaluwe. Slechts 27 procent van de reizigers is te spreken over dit station.

Landelijke stijging

In het algemeen zijn reizigers steeds meer tevreden over de stations in Nederland. Zo gaf 77 procent van de reizigers een zeven of hoger als rapportcijfer, in 2014 was dat 65 procent.

