Zoetermeer start zoektocht naar nieuwe burgemeester

Een boegbeeld voor de stad en iemand die bouwt aan Zoetermeer, dat is de ideale nieuwe burgemeester voor de stad. De zoektocht naar de opvolger van Charlie Aptroot is officieel begonnen, nu de gemeenteraad donderdagavond unaniem de profielschets voor de nieuwe burgemeester heeft vastgesteld.

'De burgemeester in Zoetermeer is op overtuigende wijze en ongeacht voor welke opgave de gemeente staat, burgemeester van iedereen', staat er in de profielschets. Ook moet de nieuwe burgemeester een netwerk hebben 'op provinciaal, landelijk en rijksniveau'. Dat maakt het een stuk makkelijker om de belangen van Zoetermeer buiten de stad te behartigen.

Samengevat is de burgemeester van Zoetermeer 'een krachtige strateeg, een sterke communicator, iemand die overtuigend kan uitleggen waarom zaken al dan niet nodig of overbodig zijn. Een regisseur die anderen in beweging kan brengen, de uitgezette lijn kan vasthouden en daadkracht toont in het bewaken van de rollen.'

Vervroegd pensioen

De nieuwe burgemeester volgt Charlie Aptroot op die in november vorig jaar zijn vertrek aankondigde. De 69-jarige burgervader gaat op 31 maart 2020 na 7,5 jaar met vervroegd pensioen. 'Het burgemeesterschap van Zoetermeer is een prachtige maar ook uitdagende baan', aldus Aptroot toen hij zijn vertrek aankondigde. 'Ik heb de afgelopen jaren veel genoegen beleefd aan de contacten in deze mooie stad.'

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit was aanwezig bij het vaststellen van de profielschets en noemde deze goed en helder. 'Het raakt de punten aan die u belangrijk vindt. Zoetermeer is een volwassen stad met een volwassen schets', aldus Smit. Wel stelde hij de raad nog enkele vragen, 'want u zit vanavond in de etalage en krijgt nu de gelegenheid om geïnteresseerde kandidaten te laten zien wie u bent.' Zo wilde hij weten wat de zorgen van Zoetermeer zijn en hoe de raad aankijkt tegen de verschillende rollen van de burgemeester.

Waarnemend burgemeester

De vacature voor een nieuwe burgemeester van Zoetermeer wordt komende week opengesteld. De verwachting is dat de gemeenteraad nog voor de zomer een aanbeveling doet aan de commissaris van de Koning over wie volgens hen geschikt is voor de functie. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens op 1 oktober geïnstalleerd. Om de periode tussen het aftreden van Aptroot en het installeren van zijn opvolger te overbruggen, zal Smit per 1 april een waarnemend burgemeester aanstellen.

