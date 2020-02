Oude brommers mogen veertig keer per jaar de weg op in Den Haag

Vanaf 1 december 2020 mogen brom- en snorfietsen van voor 2011 Den Haag niet meer in. Dat geldt voor de hele stad. Veel liefhebbers die af en toe een rondje rijden op hun oude Puch waren daar woedend over. Zij hadden het idee dat de gemeente de hobby van een groot aantal mensen om zeep hielp.

Bij de bekendmaking van de maatregel was er al sprake van dat voor oldtimers - brommers ouder dan dertig jaar - tien weekenden per jaar een uitzondering zou worden gemaakt. Dat is veranderd in veertig dagdelen per jaar waarvoor eenmalig 25 euro moet worden betaald. De ontheffing is telkens geldig voor 12 uur; van 0.00 uur tot 12.00 of van 12.00 tot 24.00. De regeling zal jaarlijks door de gemeente worden geëvalueerd.

Gesprekken tussen gemeente en belanghebbenden

De regeling is het resultaat van gesprekken tussen de gemeente en belanghebbenden. 'Schone lucht is belangrijk voor je gezondheid, dus daar werken we als college hard aan', aldus Van Tongeren. 'Maar er zijn ook Hagenaars die enorm genieten van tradities zoals de Kauwe Klauwentoer. Daarom hebben we met verschillende organisaties om tafel gezeten en gekeken of we elkaar tegemoet kunnen komen.'

Kauwe Klauwe 2019 | Foto: Mark Kool

Sam Develing van de Loosduinse Puchclub is blij dat er in plaats van tien weekenden veertig dagdelen gereden kan worden. Wel zou hij liever zien dat de ontheffing zou gelden voor andere tijdstippen. 'Als ik vanaf elf uur vier uurtjes op mijn brommer ga rijden, ben ik twee van mijn veertig dagdelen kwijt. Doe dan van acht tot acht, of van negen tot negen.'

Schone brandstof

Ook verbaast Sam zich erover dat hij niets terugleest over de schone brandstof die hij en zijn clubgenoten gebruiken. 'We gebruiken aspen en triboron, dat is een stuk beter voor het milieu.' Volgens Sam houdt de gemeente hier geen rekening mee. 'Nu kan iedereen met de meest smerige brandstof een ontheffing aanvragen.'

Zelf gaat hij niet meer terug naar de vervuilende brandstof, zelfs als daar geen eisen aan gesteld worden. 'Ik heb ook kleinkinderen, dus ik wil ook schoon door Den Haag rijden.'

Omruilregeling

Naast de ontheffingsregeling wil de gemeente brommerbezitters stimuleren om afscheid te nemen van hun vervoermiddel. Wie een brom- of snorfiets laat slopen, krijgt een tegoed van 400 euro voor een (elektrische) fiets, elektrische brom- of snorfiets of een kaart voor reizen met het openbaar vervoer. Voor Hagenaars met een ooievaarspas kan deze bijdrage zelfs oplopen tot 750 euro.

