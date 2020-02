Nieuwe blusrobot van Brandweer Haaglanden: 'Inzetbaar waar het voor de brandweer niet veilig is'

Het is het nieuwste technische apparaat van de Brandweer Haaglanden: de blusrobot. Dit hulpmiddel moet het werk voor brandweermensen veiliger maken, omdat het op plaatsen kan komen waar het voor de hulpdiensten niet veilig is. Begin april wordt de blusrobot officieel in gebruik genomen.

Toch is de blusrobot al een keer in actie gekomen, bij de grote brand bij opslagbedrijf Shurgard in Zoetermeer op nieuwjaarsdag. 'De blusrobot heeft daar een stop gecreëerd tussen twee panden in. Daardoor is het ene pand behouden gebleven.'

De blusrobot wordt door één van de brandweermensen op afstand bediend met een controller. 'Het gevaar van bijvoorbeeld instorting is bij sommige klussen dusdanig groot dat we liever geen brandweermensen binnen of in de buurt hebben', legt ploegchef Ron Knijnenburg van de kazerne Rijswijk uit. 'Dan kunnen we de blusrobot inzetten.'

Multifunctioneel

Het apparaat is multifunctioneel. 'We kunnen er ontzettend veel dingen mee doen. We kunnen water vervoeren, tillen, ventileren en blussen.' Zo zit er een mistfunctie op, waarmee branden of panden beneveld kunnen worden.

De testfase heeft anderhalf jaar geduurd. 'We hebben ook trainingen gedaan en cases besproken. Daarin zie je wel echt situaties dat je meerwaarde kan leveren met een blusrobot.'

In onderstaande video laat de brandweer zie hoe de blusrobot werkt.

