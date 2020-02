Kijk hier de Boskoopse en de Westlandse carnavalsoptocht terug

Voor één dag in het jaar is Boskoop even niet Boskoop, maar het feestelijke Kwakveen. Het normaal rustige dorpje aan de Gouwe, veranderde zaterdagmiddag in een groot feest Na weken, of zelfs maanden van voorbereiding waren de wagens eindelijk klaar om door het dorp te trekken. De optocht van carnavalsvereniging de Krooshappers krijgt ieder jaar veel aandacht in Kwakveen.

Ook in Wateringen, De Lier en Poeldijk, dat tijdens carnaval wordt ondergedompeld tot Bieringen, Bukkersgat en Leutjesdijk, keken veel mensen naar de versierde wagens van carnavalsvereniging De Jolige Druif.

Praalwagen door de straat | Foto: WOS

Carnavalsoptocht in Westland | Foto: WOS

Carnavalvierders in Boskoop en Westland hadden zaterdag geluk. Op verschillende plekken, zoals Noordwijkerhout, Leidschendam en Voorhout ging de carnavalsoptocht zaterdag niet door vanwege de harde wind. We hebben alles over carnaval in de regio voor je op een rij gezet.

Later deze zaterdag is de carnavalsoptocht in Boskoop terug te kijken.