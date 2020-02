Kijk hier live mee met de Boskoopse carnavalsoptocht

Voor een goed carnavalsfeestje moet je vandaag in Boskoop zijn. Met de gigantische kikker als mascotte trekt de jaarlijkse Boskoopse carnavalsoptocht duizenden bezoekers. Hier is de optocht live te volgen via de stream van Studio Alphen.

Voor één dag in het jaar is Boskoop even niet Boskoop, maar het feestelijke Kwakveen. Het is carnaval en het normaal rustige dorpje aan de Gouwe gaat zaterdag een groot feest bouwen met de jaarlijkse carnavalsoptocht. Na weken, of zelfs maanden van voorbereiding zijn de wagens eindelijk klaar en staan paraat om door het dorp te trekken.

De optocht van carnavalsvereniging de Krooshappers krijgt ieder jaar veel aandacht in Kwakveen en belooft ook dit jaar weer een groot succes te worden. In diverse plaatsen in de gemeente ging de carnavalsoptocht zaterdag niet door vanwege de harde wind. We hebben alles over carnaval in de regio voor je op een rij gezet.

Livestream

Om 12.30 uur is de optocht vanaf de Middelburgseweg vertrokken en gaat via de Reijerskoop over de hefbrug. Vanaf daar kan iedereen de optocht live volgen op de tv- en radiokanalen van mediapartner Studio Alphen, of via onderstaande livestream.