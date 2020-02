Ballonhal van Nootdorpse Tennisclub ingestort na stroomstoring

De ballonhal van de Nootdorpse Tennisclub (NTC) is vrijdag ingestort door een stroomstoring. Een noodaggregaat had de ballonhal overeind moeten houden, maar dit is niet gebeurd. De club onderzoekt nog wat er is gebeurd.

De ballonhal stond over twee van de tennisbanen van de club, zodat de leden ook in de winter kunnen spelen. In Nootdorp belandde vrijdagmorgen een vrachtwagen in de sloot, waardoor stroomkabels beschadigd raakten. Hierdoor zat een gedeelte van Pijnacker-Nootdorp enige tijd zonder stroom, waaronder de tennisvereniging.

De ballonhal wordt met stroom overeind gehouden en is ook aangesloten op een noodaggregaat. Een woordvoerder van de tennisvereniging vertelde dat het aggregaat mogelijk door de harde wind niet op tijd is aangegaan. De precieze toedracht wordt nog onderzocht.

Repareren

De ingestorte ballonhal ligt nu nog op de tennisbanen en zal binnenkort opgeruimd worden. De club weet nog niet wanneer dit gebeurt. 'Eerst moet de expert van de verzekering langskomen om de schade op te nemen. Daarna kijken we wat we met de ballonhal gaan doen en of we deze nog kunnen repareren.'