Benefietgala moet laatste paar ton voor herbouw zwembad De Boetzelaer opleveren

De financiering van het nieuwe zwembad in Monster, waarvan de kosten op ruim 13 miljoen euro geschat werden, wás rond. 'Maar de bouweisen zijn enorm aangescherpt. Dat heeft vooral gevolgen voor de fundering,' aldus Mark van Holstein van de Boetzelaer, die het benefietgala organiseert.

'In eerste instantie was voorgecalculeerd dat er een x aantal palen de grond in moesten, maar dat blijken er veel meer te zijn. Dat is een flinke kostenpost. Daarom heb ik dit samen met collega’s op poten gezet. Zodat we laatste paar ton bij elkaar kunnen krijgen.'

De buitenkant van de nieuwe De Boetzelaer lijkt op een rots. | Foto-Omroep-West

Totaalplaatje

'Het geld dat we nu willen ophalen is voor de aankleding van het zwembad, we hadden namelijk een totaalplaatje voor ogen en het zou mooi zijn als het er precies zo uit ziet voordat het nieuwe zwembad open gaat.'

De bouw van de nieuwe Boetzelaer is in volle gang. Op 17 december 2019 ging de eerste paal de grond in. Als de benefietavond op 9 april niet het gewenste bedrag oplevert, is er geen nood aan de man. 'Het zwembad kan sowieso gebouwd worden', zegt Van Holstein.

