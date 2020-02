Varend Corso Westland krijgt Haags geld, maar niet meer dan 25.000 euro

Het Varend Corso Westland krijgt definitief 25.000 euro subsidie van Den Haag. Dat heeft het Haagse stadsbestuur vrijdag bekendgemaakt. Het geld komt uit het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen. Andere evenementen die uit dit fonds geld krijgen zijn onder andere muziekfestival Schollenpop, de Nationale Kinderherdenking in Madurodam en het 777 Fest van Frenna in het Zuiderpark.

Het bedrag dat Den Haag toekent aan het Varend Corso is een stuk lager dan het bestuur van het corso heeft aangevraagd. Het bestuur zou een bedrag van 200.000 euro hebben gewild. Voorzitter Rob Baan van het Varend Corso was vorige week dan ook teleurgesteld toen bekend werd dat Den Haag mogelijk niet meer dan 25.000 euro over zou maken. Hij zei dat het corso nu alle reserves moet aanspreken en dat het evenement volgend jaar misschien niet doorgaat.

Toch laat hij nu weten verheugd te zijn met het bedrag. 'Ik ben verschrikkelijk blij. Niet alleen omdat het corso nu doorgaat en toekomst heeft, maar vooral omdat we weer met elkaar praten. Dat we dit samen met Den Haag - zoals ooit afgesproken - gaan doen.'

'Met eigen auto's naar Den Haag'

In die eerdere aanvraag had de organisatie 'alles meegenomen', zegt Baan. 'De kosten voor de boten in Den Haag, de catering, en bussen voor de deelnemers van en naar Den Haag. Maar die dingen zijn ook op andere manieren op te lossen. De deelnemers moeten hun eigen boten gaan betalen, en wij zullen bijvoorbeeld met eigen auto's naar Den Haag moeten gaan.'

Wethouder Saskia Bruines (D66) heeft in totaal negentien evenementen een subsidie verleend. Het gaat onder andere om muziekfestivals zoals Schollenpop, I Love Hiphop en het De La Haye Festival. Ook The Streets of Chuck Deely als eerbetoon aan de overleden straatartiest Chuck Deely en The Hague Pride met de Koetsenparade die vorig jaar niet kon doorgaan vanwege het slechte weer, krijgen geld.

Nieuwe evenementen

Naast het Varend Corso zijn er ook andere nieuwe evenementen terug te vinden. Dat zijn Embassies of Design in het Museumkwartier, The Hague Surf Festival op Scheveningen en het 777 Fest van Frenna in het Zuiderpark.

In 2011 heeft de gemeente het Promotiefonds opgericht voor de financiële ondersteuning van kleinschalige evenementen. Organisatoren van kleine evenementen kunnen bij het Promotiefonds subsidie aanvragen. De eerste ronde is bedoeld voor evenementen die plaatsvinden in de periode mei tot en met juli 2020. De gemeente heeft in totaal 29 aanvragen in behandeling genomen. Het totale jaarbudget voor het Promotiefonds is 400.000 euro in 2020. Per evenement geeft de gemeente een maximale subsidie van 25.000.

Dit is het overzicht van evenementen waarvoor geld is toegekend vanuit het Promotiefonds:

•The Hague Surf Festival (€ 5.000)

•Nationale Kinderherdenking (€ 7.500)

•Nederlands Bierproeffestival (€ 8.000)

•Aircooled Scheveningen (€ 5.000)

•Embassies of Design (€ 10.000)

•North Sea Regatta (€ 15.000)

•The Hague African Festival (€ 7.500)

•De Bunkerdag (€ 3.500)

•The Hague Pride (€ 15.000)

•Talenten aan Zee (€ 6.000)

•I love Hiphop (€ 10.000)

•Stoom op Scheveningen (€ 10.000)

•Zeeheldenfestival (€ 7.500)

•Varend Corso (€ 25.000)

•Schollenpop (€ 10.000)

•De La Haye Festival (€ 5.000)

•Summertime Festival (€ 7.500)

•777 Fest (€ 7.500)

•The Streets of Chuck Deely (€ 15.000)