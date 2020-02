Zeewier telen en surfers opsporen: Den Haag gaat experimenteren in Noordzee

Apparaatjes die snel surfers in nood opsporen, een noordzeeboerderij waar zeewier wordt geteeld en vernieuwingen bij het zeilen. Het is nog maar een begin. De gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland willen dat Scheveningen het centrum wordt van vernieuwende ontwikkelingen op zee. In de haven komt de campus@sea, waar onderwijs, overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten samenwerken. 'De Noordzee biedt experimenteerruimte voor de economie van morgen', is de overtuiging van de gemeente Den Haag.

Den Haag reageert met het opzetten van de campus@sea op de vraag van het kabinet om duidelijk te maken wie wat wil doen op en rond de zee. Dat is nodig omdat er steeds meer activiteiten worden ontplooid. ‘En hoewel de zee oneindig lijkt, is deze dat niet’, aldus de Haagse wethouders Saskia Bruines (D66) en Boudewijn Revis (VVD).

De gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland zijn inmiddels begonnen met het organiseren van bijeenkomsten waarbij wordt gesproken over het gebruik van de Noordzee. Ook is onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van zo’n zeecentrum. Daaruit blijkt dat er kansen liggen, stellen de wethouders. 'Gebruik het momentum in de markt en start met de realisatie.'

Moeilijke omstandigheden

Vooral de moeilijke omstandigheden tijdens het werk op zee - met wind, zout, stroming, getijden en golven - maken dat het goed is om elkaars ervaringen te delen. 'De gemeente is ervan overtuigd dat alle partijen die actief zijn in de haven, langs de kust en op zee van elkaar kunnen leren. Hierbij helpt het om dicht bij elkaar te zijn gevestigd en hierdoor veel interactie te krijgen.'

Bruines en Revis wijzen er ook op dat de basis voor die echte campus, er inmiddels ligt. Er zijn al veel activiteiten die straks onder die paraplu kunnen vallen, zoals een proefboerderij voor het kweken van zeewier en het Sailing Innovation Centre. De nieuwe campus gaat zich vooral richten op drie thema's: voedsel, energie, ecologie en sport. Belangrijk is wel, stellen de wethouders, dat ook het onderwijs er meer bij wordt betrokken, met name mbo's en universiteiten.

Zoet water

In de toekomst moet er een nieuw gebouw komen, waarbij beginnende bedrijven onderdak vinden en studenten in- en uitlopen. Vooruitlopend daarop heeft de gemeente met financiële hulp van de provincie een voorlopig onderkomen gehuurd midden in het havengebied. Ook is er al geld voor de eerste twee projecten: het winnen van zoet water uit zout water op basis van duurzame energie en het ontwikkelen van begeleidingsboten van internationale zeilwedstrijd die varen op duurzame energie.

Uit een brief van Bruines en Revis aan de gemeenteraad wordt duidelijk dat er al flink wat activiteiten aan de Haagse kust zijn. Zo ligt voor de kust van Den Haag, net buiten de haven Scheveningen, het 'slimste stukje Noordzee'. Dit is een gebied van tien bij tien zeemijl waar jonge of kleinere bedrijven tests kunnen uitvoeren op het gebied van duurzaamheid, sport en energie.

Prestaties beoordelen

Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar het inzetten video-opnamen van belangrijke momenten aan boord van zeilboten, zodat coaches en zeilers snel de prestaties kunnen beoordelen en verbeteren. Ook wordt een apparaatje ontwikkeld dat surfers in nood sneller kan opsporen en hen via een app ook de meest actuele weersituatie kan doorgeven. Verder wordt gewerkt aan een computerprogramma dat zeilers kan helpen bij het trimmen van de zeilen. Volgens kenners kunnen nu alleen de beste zeilers met jaren ervaring op het oog een zeil de juiste vorm geven. Met hulp van het computerprogramma moet dat voor meer mensen makkelijker worden.

Het komend halfjaar gaat een kwartiermaker de plannen voor de campus@sea uitwerken. De wethouders denken dat het voor Den Haag grote kansen biedt en een echt economische motor kan worden.