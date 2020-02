Alan Pardew reageert op kritiek: 'Het antwoord komt hopelijk snel'

De trainer kreeg afgelopen week een berg kritiek over zich heen. Zo omschreef Aad de Mos hem als een tactisch onbenul. Pardew snapt er volgens Aad de Mos weinig van. In het Ziggo Sport-praatprogramma Rondo is De Mos duidelijk: 'Hij doet het tactisch negentig minuten verkeerd tegen PSV. Iedereen weet dat Ihataren naar binnenkomt en dat Dumfries eroverheen komt. Dan ben je gewoon niet goed bezig. Hij kent het Nederlands voetbal niet en onderschat het. Tactisch gezien zet hij het, met het materiaal dat er is, verkeerd neer.'

Ook FOX-Sports-analist Ronald de Boer heeft geen hoge pet op van de Engelse oefenmeester. 'Ik heb nog nooit zo’n slecht elftal in de Eredivisie gezien', zei hij. Valentijn Driessen schreef in zijn column in De Telegraaf dat er in de spelersgroep een tweedeling is ontstaan tussen de nieuwkomers en de spelers die er al waren. En dat Pardew de spelers te pas en te onpas vrijgeeft. Tot slot meldt het AD vrijdagochtend dat er een stroming binnen ADO zou zijn die alweer van de trainer af wil.

Tweedeling in de spelersgroep

Pardew was vrijdagmiddag duidelijk over alle kritiek. 'Het is jammer dat dit alles gezegd wordt. En ook misleidend. Sinds ik hier ben zijn er al speculaties. Over spelers die ik gehaald heb, maar ook over problemen tussen Nederlandse en Engelse spelers', zegt Pardew. 'Ik kan natuurlijk alleen maar oordelen over wat ik zie en volgens mij gaan de jongens geweldig met elkaar om. Het is totaal niet waar dat er twee groepen zijn. Dat de Engelse spelers apart zitten van de Nederlandse spelers. De Engelse jongens zijn warm ontvangen. We kunnen eigenlijk alleen maar van deze onzinverhalen afkomen als we punten gaan pakken.'

'Als trainer word je vaak bekritiseerd om de manier waarop je je team laat spelen, maar het is niet vaak gebeurd dat ik als "tactisch onbenul" ben weggezet,' lacht Pardew. 'Ik vat de kritiek niet persoonlijk op. Ik weet dat ik, net zoals de spelers, heel erg vastberaden ben om het tij snel te keren. Ik ben binnengehaald om de ploeg te behoeden voor degradatie en dat probeer ik te doen. We proberen van alles. Opstellingen, formaties. We proberen de juiste balans in het elftal te vinden', besluit Pardew.

Vermoedelijke opstelling

Tom Beugelsdijk keert naar alle verwachting terug in de basis bij ADO Den Haag. Na een dubbele polsbreuk, die hij voor de winterstop opliep in het thuisduel tegen FC Groningen, traint hij sinds vorige week weer vol mee met de spelersgroep. Crysencio Summerville viel tegen PSV halverwege uit met vermoedelijk een enkelblessure. Vrijdag was hij volgens ADO afwezig vanwege ziekte. Het is dus nog de vraag of hij er zaterdag bij kan zijn.

In het seizoen 2015-2016 won ADO met ruime cijfers van Heerenveen. In het hoge noorden werd het 0-4. De doelpunten werden toen gemaakt door Meijers, Bakker, Beugelsdijk en Jansen.

