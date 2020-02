Bezig baasje Remkes heeft naast baan als Haagse burgemeester nog zes andere functies

In oktober vorig jaar vroeg Jaap Smit, de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, aan VVD-prominent Johan Remkes of hij waarnemer wilde worden in Den Haag. Vanwege het vertrek van Pauline Krikke had Den Haag een tijdelijke burgemeester nodig.

Johan Remkes stemde in maar zei wel dat hij uiterlijk 1 juli 2020 zijn Haagse ambtsketen aan de wilgen zou hangen. Ook stelde hij de voorwaarde dat hij de belangrijkste taken op zich wilde nemen, maar niet alle feesten en partijen in Den Haag zou aflopen.

Nevenfuncties

Dat betekent niet dat Remkes het rustig aan doet. Naast zijn werk als waarnemer, heeft hij nog zes nevenfuncties. Dat staat in het register nevenfuncties van het Haagse college dat naar de gemeenteraad is gestuurd. Drie bijbanen zijn bezoldigd, daar krijgt hij dus een vergoeding of salaris voor. Voor één functie krijgt hij presentiegelden en twee functies zijn onbezoldigd, daarvoor krijgt hij dus niets.

Remkes is voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Hij krijgt hiervoor een maandbedrag dat ergens ligt tussen de negenhonderd en twaalfhonderd euro. Verder is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Portaal (vergoeding: 19.800 euro per jaar) en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Nationale Hypotheek Garantie (vergoeding: 17.266 euro per jaar). Als voorzitter van de Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst krijgt hij presentiegelden.

Onbezoldigd

Naast zijn bezoldigde nevenfuncties heeft Remkes ook twee functies die hij voor niets uitvoert. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum en lid van het College Bodemdaling Groningen.

De Haagse wethouders Bruines, Van Alphen en Balster hebben ook nevenfuncties, maar krijgen daar niets voor betaald. Saskia Bruines (D66) is lid hoofdstembureau Amsterdam, Bert van Alphen (GroenLinks) is lid van Association pour Demain Meilleur pour les Handicapes en bestuurslid van de Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage en Martijn Balster (PvdA) is bestuurslid van de Vereniging Beheer Mandelig Gebied De Haverhof.