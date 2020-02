Meer zestigplussers aan het werk: 'Het stigma van oude lul is onzin'

De groei van het aantal zestigplussers met een baan is een positieve ontwikkeling, maar gaat volgens het UWV wel zorgen voor spanningen op de arbeidsmarkt. De organisatie heeft berekend dat de komende jaren gemiddeld 3.400 mensen per jaar met pensioen gaan. 'Dat betekent dat er een grotere vraag komt naar personeel die deze mensen kunnen vervangen', legt De Groot uit.

Daar staat tegenover dat zestigplussers zonder baan nog altijd graag aan de slag willen. Voor het UWV is deze moeilijke doelgroep een belangrijk aandachtspunt. 'We verzorgen trainingen en zorgen ervoor dat de mensen aansluiting blijven houden bij de arbeidsmarkt. Het is altijd een uitdaging om oudere mensen aan het werk te helpen, omdat er vaak een gat is op het gebied van kennis, opleiding of vaardigheden', legt De Groot uit. 'Maar we merken dat veel mensen graag mee blijven doen en zij zijn blij met de kansen die wij ze bieden.'

Bovenop de stapel

Volgens De Groot werpt het beleid zijn vruchten af. 'We hebben beter nagedacht hoe deze mensen zo lang mogelijk mee blijven doen. En we merken dat werkgevers meer open zijn gaan staan voor andere doelgroepen dan voorheen. Het is ook noodzakelijk voor werkgevers om dit te doen. Want vacatures bij bedrijven die zich niet aanpassen blijven langer openstaan dan vacatures van bedrijven die wel openstaan voor oudere werknemers.'

Een van de zestigplussers die weer aan de slag is gegaan is Ruud Langeveld (62). Hij verloor in 2016 zijn baan. 'Je begint dan te solliciteren en hebt al snel door dat het weinig oplevert. Je solliciteert wel, maar je komt niet bovenop de stapel. Als je op gesprek mag komen dan kijken ze je vaak aan met de vraag wat je nog komt doen. Soms denk je via een recruiter beet te hebben, maar dan hoor je opeens ook niets meer. Dat deed wel een aanslag op mijn zelfvertrouwen.'

Uit isolement

Bij het UWV kon Ruud een aantal cursussen volgen. 'Die hebben me geholpen om uit mijn isolement te komen. Ik kon me omscholen tot coach en mediator. Dat heb ik via het UWV heel comfortabel kunnen doen. Ik ben eerst mijn eigen bedrijf begonnen en heb dit later aan kunnen vullen met een parttime baan als coach bij een docententeam in de regio.'

Die combinatie bevalt Ruud goed. 'Je hebt vaak het stigma dat die oude lul, of netjes gezegd die oude meneer, alleen maar op een krijtbord kan schrijven. En dat is natuurlijk onzin. Het leuke als je weer aan het werk bent, is dat je merkt hoe veel je weet en dat je dat op jongeren over kunt brengen. En tegelijk leer je weer van hen. Het is zo leuk om op zo'n manier weer mee te kunnen doen en te merken dat mensen blij zijn met wat je voor ze doet. Vrije tijd is leuk, maar als je alleen maar vrije tijd hebt dan is de lol er wel snel vanaf.'

