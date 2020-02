Malone ontkracht commotie rondom ADO: 'Tweespalt in de selectie? Ik merk er niks van'

ADO Den Haag-middenvelder Dion Malone reageert een dag voor de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen op de commotie die eerder deze week is ontstaan over de mogelijke tweespalt binnen de selectie. 'Ik las iets over een tweestrijd in de groep, ik weet niet hoe dat naar buiten is gekomen, maar ik merk daar niks van', klinkt de middenvelder stellig.

Malone vervolgt: 'Er wordt altijd van alles geschreven. Positief of negatief en of het dan waar is of niet. Zo werkt dat. Het enige waar ik mij op focus is het voetbal', vervolgt Malone. 'Ik ga nog steeds iedere dag met veel plezier naar mijn werk. We hebben een leuk team, dat vind ik echt.'

Van een mogelijke tweestrijd in de groep merkt hij niets. 'Ik heb geen idee waar dat verhaal vandaan komt. Er is heel veel gebeurd binnen deze club: mensen die weg moesten, mensen die bleven, mensen die zijn gekomen. Dan heb je tevreden en ontevreden mensen. Sommigen gunnen de club niet het beste. Die gooien er dan zoiets uit denk ik, ik weet het echt niet. Een verhaal kan heel snel gaan. Dat zie je aan afgelopen zaterdag tegen PSV. Er zou iets gezongen zijn tegen Ihattaren. Achteraf hoor je dat het een vals bericht is. Dat komt dan wel in de media en dat is spijtig voor deze club.'

'Geloof is er zeker'

ADO staat met nog elf wedstrijden te gaan op een zeventiende plek. Aan het einde van het seizoen betekent dat degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. 'Het geloof in de selectie is er nog zeker. Je hebt nog elf wedstrijden. Een aantal cruciale wedstrijden spelen we ook thuis. Er is zeker nog hoop, maar het is wel zo dat je momenteel klap na klap krijgt. Steeds als we denken, dit is een goed moment om het om te buigen. PSV-thuis is niet een wedstrijd om de ommekeer in te zetten. De rest van de wedstrijden die er nu aankomen, daar moet het wel gebeuren.'

Vrijdag was Sjaak Polak te gast in TV West Sport. Met hem ging het ook over de huidige prestaties van ADO dit seizoen.