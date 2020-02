Carnavalsoptochten Noordwijkerhout en Leidschendam afgelast

Carnavalsvereniging de Kaninefaaten heeft zaterdag besloten de optocht in Noordwijkerhout niet door te laten gaan. De harde wind zorgt volgens de organisatie voor risico's bij hoge carnavalswagens. Eerder op de dag werd de kinderoptocht ook al geschrapt.

Ook carnavalsvereniging De Damzwabbers heeft de optocht in Leidschendam afgelast. 'Veiligheid voor deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers staat voorop en wij hebben sterk onze twijfels of we deze voldoende kunnen garanderen', aldus de vereniging. Daarom is vrijdagavond in overleg met de gemeente en de hulpdiensten besloten dat de optocht niet doorgaat.

Andere optochten gaan wel door

Maar niet getreurd voor de deelnemers en liefhebbers: de carnavalsoptocht wordt verplaatst en zal op 21 maart, de datum van het Halfvasten, alsnog plaatsvinden. Voor zover bekend gaan de andere optochten in de regio zaterdag wel gewoon door. In Eindhoven is de optocht ook afgelast.

