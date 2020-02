Diverse carnavalsoptochten afgelast door harde wind

De carnavalsoptochten in Delft, Leidschendam, Noordwijkerhout, Lisse, Sassenheim en Voorhout gaan zaterdag niet door. Vanwege de harde wind hebben de carnavalsverenigingen besloten de optocht niet door te laten gaan. De grote carnavalsoptocht in Boskoop gaat wel gewoon door.

Carnavalsvereniging de Kaninefaaten heeft zaterdag besloten de optocht in Noordwijkerhout niet door te laten gaan. De harde wind zorgt volgens de organisatie voor risico's bij hoge carnavalswagens. Eerder op de dag werd de kinderoptocht ook al geschrapt.

Voorzitter van de carnavalsvereniging Frits Warmerdam: 'Dit is de eerste keer in de 56 jaar dat we bestaan dat we de optocht niet door kunnen laten gaan. Het is ontzettend jammer, maar er is in Zuid-Holland code geel voorspeld dus we willen absoluut geen risico nemen', aldus Warmerdam. Alle binnen activiteiten in Noordwijkerhout gaan wel gewoon. 'Het niet doorgaan van de carnavalsoptocht is daarom maar een dompertje op het hele gebeuren. Het is nu even vervelend, maar de kater gaat wel weer weggespoeld worden', zegt Warmerdam.

Iedereen informeren

Of de carnavalsoptocht in Noordwijkerhout later wordt ingehaald, zoals in Leidschendam, weet Warmerdam nog niet. 'We zijn nu bezig om iedereen op tijd te informeren. Vanavond beslissen we of de optocht op een ander moment zal zijn, maar denk niet dat dat gaat gebeuren'.

Ook carnavalsvereniging De Damzwabbers heeft de optocht in Leidschendam afgelast. 'Veiligheid voor deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers staat voorop en wij hebben sterk onze twijfels of we deze voldoende kunnen garanderen', aldus de vereniging. Daarom is vrijdagavond in overleg met de gemeente en de hulpdiensten besloten dat de optocht niet doorgaat. Maar niet getreurd voor de deelnemers en liefhebbers van de tocht in Leidschendam: de carnavalsoptocht wordt verplaatst en zal op 21 maart, de datum van het Halfvasten, alsnog plaatsvinden.

Delft

Ook in Delft gaat de optocht niet door. Volgens de organisatie kan de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers niet worden gegarandeerd. Op de Markt zal vanaf 13.00 uur wel een alternatief programma worden gestart. De praalwagens zijn hier te bewonderen en de loopgroepen worden gejureerd, zodat zij al hun werk niet voor niets hebben gedaan.

In Voorhout is er ook geen carnavalsoptocht zaterdagmiddag. Daar heeft de carnavalsvereniging De Bokken een alternatief feest georganiseerd in twee horecagelegenheden. Ook in Lisse en Sassenheim zijn de optochten afgelast, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep.

Boskoop wel door

In Boskoop gaat de optocht wel door. 'Bij windkracht hadden wij de optocht verboden, maar er wordt windkracht zes verwacht, dus na overleg met de hulpdiensten is besloten om de optocht door te laten gaan', legt een woordvoerder van de gemeente uit. 'Wel mogen de wagens niet hoger zijn dan vier meter, dus zijn ze hoger dan moeten de deelnemers aanpassingen aan de wagen doen.'

De optocht in Boskoop is vanaf 14.00 uur via een livesteam op de site van Omroep West te volgen.

