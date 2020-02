Historisch straatje op zakjes bombrieven niet in Delft

De bombrieven die de afgelopen tijd in Nederland werden bezorgd zijn niet verstuurd in een zakje met een tekening van Delft er op. Dat zegt de tekenaar Gerard Vreugdenhil uit Berkel en Rodenrijs. De illustrator zegt dat het een tekening is van een straatje in de zeventiende eeuw en dat het niets met Delft te maken heeft.

De Amsterdamse politie maakte vorige week bekend dat in alle bombrieven die de afgelopen tijd in Nederland zijn verstuurd een papieren zakje met een afbeelding van Delft is verwerkt. De explosieve stof werd erin gedaan. De verzender van de brieven probeert bedrijven af te persen en eist een betaling in bitcoins. Er is tot nu toe niemand gewond geraakt door een van de brieven.

Lokale omroep RTV Lansingerland wist de tekenaar van de zakjes op te sporen. Gerard Vreugdenhil uit Berkel en Rodenrijs maakte in 1982 de tekening in opdracht van zijn vader, die een papierhandel had. Het gaat volgens hem niet om een straatje uit Delft, maar om een straatje uit de zeventiende eeuw. 'Toen ik mijn eigen tekening op het journaal zag, moest ik toch even twee keer kijken', vertelt Vreugdenhil.

'Historisch stadsaanzicht Delft

Vreugdenhil vertelt dat hij niets met de brieven te maken heeft. Het bedrijf van zijn vader werd in 1994 overgenomen. 'De zakjes worden nog altijd in heel Nederland verkocht', legt hij uit. De politie bevestigt dat de zakjes in grote oplagen worden gedrukt, al gaan zij nog altijd uit van een 'pengetekend historisch stadsaanzicht van Delft'. Volgens een verklaring van de politie 'worden de zakjes in grote oplagen gedrukt en worden ze veelvuldig door souvenir- en fourniturenwinkels gebruikt, maar ook door webshops.'

In Delft ontstond vorig weekend veel commotie nadat de Amsterdamse politie bekendmaakte dat de bombrieven in Delftse zakjes waren verstuurd. Een rondgang van Omroep West leerde dat geen enkele souvenirwinkel in Delft de zakjes meer gebruikt. 'Zo'n zakje heb ik, denk ik, zal in geen 10 jaar meer hier gezien', liet een van de eigenaren van een souvenirwinkel op de Markt weten.