Regio aantrekkelijker door Brexit: recordaantal nieuwe buitenlandse bedrijven

Mede door de Brexit hebben het afgelopen jaar een recordaantal buitenlandse bedrijven zich in onze regio gevestigd. Dit blijkt uit cijfers van InnovationQuarter, een organisatie die buitenlandse bedrijven begeleid bij het neerstrijken in Zuid-Holland. In 2019 hielp de organisatie 56 buitenlandse bedrijven met hun verhuizing naar de provincie, waaronder naar Den Haag en Leiden.

Vooral technologische bedrijven zijn geïnteresseerd in de omgeving. Zo kwam DuPont Industrial Biosciences naar Leiden, vestigde Cybexer zich in Den Haag en besloot internetgigant Zalando een groot distributiecentrum in Bleiswijk te bouwen. De komende jaren zorgen de buitenlandse bedrijven voor ruim 2700 banen en investeren ze meer dan 400 miljoen euro in de regio.

Naast de technologische sector winnen ook de cybersecurity-sector in Den Haag, de tuinbouwsector in het Westland en de ruimtevaartsector in Delft en Leiden aan populariteit. 'De bedrijven zoeken vaak aansluiting bij deze sterke clusters en worden aangetrokken door de beschikbaarheid van talent in onze regio', verklaart InnovationQuarter de groei.

Onzekerheid van Brexit

De stijging van het aantal buitenlandse bedrijven in de regio heeft deels te maken met de onzekerheid rond de Brexit. 'Voorheen kwam veruit het grootste aantal bedrijven die wij begeleiden uit de Verenigde Staten en China, maar afgelopen jaar heeft het Verenigd Koninkrijk de dominante positie overgenomen', zo stelt InnovationQuarter.

Ook bedrijven uit Zuid-Afrika, Turkije, Israël en Japan kwamen deze kant op. Dit komt mede door de politieke onrust in sommige landen en een aantrekkende economie die er voor zorgt dat bedrijven kunnen uitbreiden en zich in het buitenland, in dit geval dus onze regio, kunnen vestigen.

