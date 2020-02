ADO-trainer Pardew: 'De Nederlanders en Engelsen krijgen een tien voor hun inzet'

'Ik ben enorm tevreden met de inzet en het punt', zei Pardew dan ook. 'Er was deze week veel te doen over dat we niet één groep zouden zijn en dat er onenigheid was tussen de Engelse en de Nederlandse spelers. Al die nonsens. Dat is helemaal niet waar. Dat moesten we vandaag tonen en dat hebben we gedaan.'

De Engelsman roemde vooral de mentaliteit van zijn spelers. 'We verloren vandaag Malone al na elf minuten. Ook moesten we een doelpunt slikken met de laatste poging van Heerenveen in de eerste helft. Dat geeft een mentale tik. Veel teams zouden daaronder bezwijken en de wedstrijd verliezen. Daarom ben ik enorm tevreden dat we hebben laten zien dat we een team zijn.'

'Herpakt met veel strijd en passie'

Ook John Goossens kijkt tevreden terug op de inzet van zijn ploeggenoten. 'Het was heel zwaar, maar we pakken wel een heel belangrijk punt. Als je terugkijkt dan zie je dat Heerenveen de hele wedstrijd het betere spel had. We kwamen met 0-2 voor en ze creëren wel wat kansen. Wel jammer van die 2-1 voor rust. Daardoor konden ze met een enorme boost de tweede helft in gaan.'

'We hebben ons herpakt met veel strijd en passie', vervolgt de middenvelder. 'Ze maken een fantastisch doelpunt en komen zo op 2-2. Toen moesten we zorgen dat we een punt over de streep trekken. We hebben karakter getoond, er was strijdlust en uiteindelijk hebben we met zijn allen een punt over streep getrokken.'

'Hoogste niveau actief blijven'

De inzet geeft Goossens hoop voor de rest van het seizoen. We hebben als team gevochten en we straalden iets uit. Iedereen pakte zijn verantwoordelijkheid. We hebben keihard gewerkt. Iedereen liet zien dat ze met deze club op het hoogste niveau actief willen blijven.'

